Феєрверки з космосу можна побачити неозброєним оком: NASA опублікувала неймовірні знімки

Галактика NGC 6946, більш відома, як "Феєрверк", нещодавно виправдала свою назву. Працівники NASA спостерігали за за нею з метою вивчення і наштовхнулись на несподіване явище. У галактиці раптово з'явилися численні спалахи, які вдалося зафіксувати.

Спостереження за галактикою вели за допомогою космічної обсерваторії Nuclear Spectroscopic Telescope Array в рентгенівському діапазоні.

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В кінці серпня 2019 року в NGC 6946 помітили спалахи, які тривали протягом 10 днів.

Це вже четверта подібна зафіксована подія в цій галактиці, тому її назвали ULX-4. Спалахи відбуваються в рентгенівському діапазоні – їх неможливо побачити за допомогою звичайного телескопу.



Інсталяція надзвичайного явища

Дослідники поки не знайшли точного пояснення таким явищам. За однією з версій, причиною рентгенівської спалаху стало поглинання чорною дірою малої зірки або іншого об'єкта.

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