День народження Facebook – 10 цікавих фактів про соцмережу

Рівно 16 років тому четверо студентів заснували соціальну мережу, яка нині є найпопулярнішою у світі. Мова йде про Facebook. Саме її 4 лютого 2004 року заснували Марк Цукерберг, а також його сусіди по кімнаті Едуардо Саверін, Дастін Московіц та Кріс Хьюз під час навчання в Гарвардському університеті.

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Перша назва була не Facebook

Спочатку соцмережа отримала назву Thefacebook. Сервіс був доступний лише для студентів Гарвардського університету. Через деякий час зареєструватись могли студенти інших університетів Бостона, а потім і для студентів будь-яких навчальних закладів США.

У 2005 компанія прибрала зі назви артикль The та купила доменне ім’я facebook.com за 200 тисяч доларів.

Перший вигляд Facebook

Перше звинувачення Цукерберга

Після того, як сайт різко почав збільшувати кількість користувачів, адміністрація Гарварда його закрила. Цукерберга звинуватили в порушенні безпеки, авторських прав та недоторканності приватного життя. Саме тому закрили його сайт, а самого організатора мали виключити з університету.

Однак, згодом усі звинувачення були зняті. А Цукерберг продовжував роботу над своїм проєктом.

2 роки ним користувались лише студенти

За першочерговим задумом Цукерберга, соцмережею мали користуватись лише студенти. І лише через два роки - 26 вересня 2006 року - доступ в соцмережу став відкритий для кожного користувача інтернету. Щоправда, зареєструватись могли лише користувачі, яким виповнилось 13 років, а також ті, що мають зареєстровану адресу електронної пошти.

Юний Марк Цукерберг

Трафік вищий, ніж в Google

Після 2009 року трафік Facebook постійно і стрімко зростав. 13 березня 2010 року Facebook відвідали більше людей, ніж Google. У тому ж році Facebook став найкращою соціальною мережею у восьми окремих ринках в Філіппінах, Австралії, Індонезії, Малайзії, Сінгапурі, Новій Зеландії, Гонконгу і В'єтнамі.

Фільм про Facebook

У 2010 році режисер Давид Фінчер зняв фільм "Соціальна мережа". Це драма про історію створення Facebook. Цікаво, що ніхто з співробітників компанії Facebook, зокрема й засновник Марк Цукерберг, не брали участі у створенні цього проєкту.

Facebook в Україні

У 2011 році соціальна мережа заявила про запуск україномовної версії сайту. Сам сайт при запуску з України став автоматично завантажуватися українською мовою. У компанії зауважили, що кількість українських користувачів мережі постійно росте.

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Після заборони російських соцмереж в Україні у 2017 році, кількість облікових записів в українському Facebook досягла позначки в 10 мільйонів. В липні цього ж року Facebook став найпопулярнішою соцмережею в країні.

Згідно із свіжими рейтингами у січні 2020 року Facebook користувалися майже 70% від усієї української аудиторії.

Facebook купив Instagram

9 квітня 2012 року Facebook оголосив про придбання сервісу Instagram. Вартість угоди склала мільярд доларів. Вже до кінця березня 2012 року кількість користувачів фотосервісу досягло 30 мільйонів людей.

Мільярд користувачів

4 жовтня 2012 року Цукерберг оголосив про реєстрацію мільярдного користувача у соцмережі. З 2015 року, соцмережею стабільно користуються понад мільярд користувачів. Таким чином, Facebook став єдиною соціальною мережею світу з аудиторією, яка налічує мільярд користувачів. Тобто кожен 7 житель планети зареєстрований в Facebook.

Скандал із персональними даними

У 2017 на соцмережу обрушився шквал критики. Facebook звинуватили у причетності до передачі персональних даних близько 50 мільйонів користувачів компанії Cambridge Analytica.

Згодом Федеральна торгова комісія США оштрафувала компанію на рекордні 5 мільярдів доларів через витік особистих даних користувачів.

У листопаді 2019 компанія підтвердила черговий витік даних. Близько 100 розробників додатків для соцмережі, попри заборону, мали доступ до приватних даних користувачів.

Новий дизайн

Facebook готує глобальний редизайн сайту. При цьому деякі користувачі почали отримувати доступ до нового дизайну соцмережі. Він передбачає і перехід на темний режим. А стрічка новин стає схожою на стрічку Twitter. Для усіх користувачів новий дизайн має стати доступний вже у найближчі кілька місяців.

Темний режим у Facebook

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