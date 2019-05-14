Фінансування NASA суттєво збільшили для освоєння Місяця та Марсу

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Трамп суттєво збільшив фінансування NASA
Трамп суттєво збільшив фінансування NASA / Фото з відкритих джерел

Президент Дональд Трамп прийняв рішення виділити в бюджет Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору додатково 1,6 мільярда доларів на освоєння Місяця та Марсу.

На своїй сторінці у Twitter очільник Білого дому наголосив, що саме його адміністрація зосередила увагу на NASA та відновила важливість організації.

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Ми повертаємося на Місяць, а потім вирушимо на Марс. Я вношу поправки до бюджету, щоб включити додатково 1,6 мільярда доларів для того, щоб ми могли повернутися в космос по-справжньому!
– заявив він.

Директор NASA Джим Брайденстайн висловив вдячність Дональду Трампу та заявив, що це саме та допомога, яка необхідна агентству для того, щоб просуватися вперед і відправити ще одного чоловіка і першу жінку на Місяць.

Раніше віце-президент США Майкл Пенс заявив, що політикою чинної адміністрації є повернення американських астронавтів на Місяць протягом п'яти років. У свою чергу, директор NASA Джим Брайденстайн зазначив, що Сполучені Штати найближчим часом встановлять свою постійну присутність на Місяці.

Тут варто зазначити, що постійної присутності людей на поверхні Місяця не передбачається. Йдеться про розміщення роверів та інших зондів, а також астронавтів, які будуть повертатися туди і назад на тривалий час, щоб займатися наукою. Проект також передбачає побудову місячної орбітальної станції на зразок МКС.

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Теги: Техно Космос Дональд Трамп Новини США NASA
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