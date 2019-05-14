Фінансування NASA суттєво збільшили для освоєння Місяця та Марсу

Президент Дональд Трамп прийняв рішення виділити в бюджет Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору додатково 1,6 мільярда доларів на освоєння Місяця та Марсу.

На своїй сторінці у Twitter очільник Білого дому наголосив, що саме його адміністрація зосередила увагу на NASA та відновила важливість організації.

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Ми повертаємося на Місяць, а потім вирушимо на Марс. Я вношу поправки до бюджету, щоб включити додатково 1,6 мільярда доларів для того, щоб ми могли повернутися в космос по-справжньому!

– заявив він.

Under my Administration, we are restoring @NASA to greatness and we are going back to the Moon, then Mars. I am updating my budget to include an additional $1.6 billion so that we can return to Space in a BIG WAY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 травня 2019 р.

Директор NASA Джим Брайденстайн висловив вдячність Дональду Трампу та заявив, що це саме та допомога, яка необхідна агентству для того, щоб просуватися вперед і відправити ще одного чоловіка і першу жінку на Місяць.

This is the boost @NASA needs to move forward with putting the next man and the first woman on the Moon. Thank you, President Trump! https://t.co/1zGvXhrR1Y — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 13 травня 2019 р.

Раніше віце-президент США Майкл Пенс заявив, що політикою чинної адміністрації є повернення американських астронавтів на Місяць протягом п'яти років. У свою чергу, директор NASA Джим Брайденстайн зазначив, що Сполучені Штати найближчим часом встановлять свою постійну присутність на Місяці.

Тут варто зазначити, що постійної присутності людей на поверхні Місяця не передбачається. Йдеться про розміщення роверів та інших зондів, а також астронавтів, які будуть повертатися туди і назад на тривалий час, щоб займатися наукою. Проект також передбачає побудову місячної орбітальної станції на зразок МКС.

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