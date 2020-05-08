24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Firefly Aerospace переходить до виробництва ракети Alpha: компанія отримала сертифікат якості

- Читать новость на русском
Тестування ракети-носія Alpha
Тестування ракети-носія Alpha / Firefly Aerospace

Аерокосмічна компанія Firefly Aerospace з розробки легких ракет-носіїв, що має R&D-центр у Дніпрі, 6 травня отримала сертифікацію якості AS9100. Це міжнародно визнаний тип сертифікації для аерокосмічної промисловості, який дозволяє компанії перейти до фактичної розробки ракети Alpha, запуск якої очікується у другій половині 2020 року.

Firefly Aerospace пповідомила 24 каналу, що для отримання сертифікації пройшла всі вимоги аудиту якості.

Цікаво Україноамериканська Firefly Aerospace відправить на орбіту вантаж від Spaceflight

Firefly вимагає, щоб усі її постачальники були сертифіковані за стандартом AS9100, що дозволить посилити програму забезпечення якості, оскільки вже цієї весни Firefly Aerospace переходить від тестових випробувань до виробництва.

Плани компанії

Firefly Aerospace буде використовувати програму забезпечення якості, сертифіковану AS9100, для підтримки власних космічних апаратів. Серед них – ракети-носії Alpha та Beta, посадковий модуль Genesis та орбітальний транспортний корабель.


Посадковий модуль Genesis / Firefly Aerospace

Переваги ракети Alpha

Ракета-носій Alpha, яка може вивести 630 кілограмів корисного навантаження на сонячно-синхронну орбіту, матиме найнижчу ціну за кілограм у своєму класі космічних транспортних засобів.

Що відомо про Firefly Aerospace?Головним інвестором Firefly Aerospace є венчурний фонд Noosphere Venture Partners, керуючим партнером якого є український бізнесмен Макс Поляков. Штаб-квартира Firefly знаходиться в Остіні, штат Техас. Також компанія має R&D-центр у Дніпрі, в якому побував 24 канал. Деталі про візит читайте тут.

Компанія співпрацює з NASA, військово-повітряними силами США, Aerojet Rocketdyne та іншими. Firefly входить у ТОП перспективних космічних компаній за версією Bloomberg, а популярне американське видання SpaceNews назвало Firefly Aerospace "проривом року".

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Михайло Года
Теги: Firefly Aerospace Новини Техно Техно Космос
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
7 травня , 12:08 15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
"Вбивця" Xiaomi: що відомо про амбітний бренд Realme
7 травня , 10:03 "Вбивця" Xiaomi: що відомо про амбітний бренд Realme
Ірина Полицька
Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
5 травня , 18:02 Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
Анастасія Можаровська