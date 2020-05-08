Firefly Aerospace переходить до виробництва ракети Alpha: компанія отримала сертифікат якості

Аерокосмічна компанія Firefly Aerospace з розробки легких ракет-носіїв, що має R&D-центр у Дніпрі, 6 травня отримала сертифікацію якості AS9100. Це міжнародно визнаний тип сертифікації для аерокосмічної промисловості, який дозволяє компанії перейти до фактичної розробки ракети Alpha, запуск якої очікується у другій половині 2020 року.

Firefly Aerospace пповідомила 24 каналу, що для отримання сертифікації пройшла всі вимоги аудиту якості.

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Firefly вимагає, щоб усі її постачальники були сертифіковані за стандартом AS9100, що дозволить посилити програму забезпечення якості, оскільки вже цієї весни Firefly Aerospace переходить від тестових випробувань до виробництва.

Плани компанії

Firefly Aerospace буде використовувати програму забезпечення якості, сертифіковану AS9100, для підтримки власних космічних апаратів. Серед них – ракети-носії Alpha та Beta, посадковий модуль Genesis та орбітальний транспортний корабель.



Посадковий модуль Genesis / Firefly Aerospace

Переваги ракети Alpha

Ракета-носій Alpha, яка може вивести 630 кілограмів корисного навантаження на сонячно-синхронну орбіту, матиме найнижчу ціну за кілограм у своєму класі космічних транспортних засобів.

Що відомо про Firefly Aerospace?Головним інвестором Firefly Aerospace є венчурний фонд Noosphere Venture Partners, керуючим партнером якого є український бізнесмен Макс Поляков. Штаб-квартира Firefly знаходиться в Остіні, штат Техас. Також компанія має R&D-центр у Дніпрі, в якому побував 24 канал. Деталі про візит читайте тут.



Компанія співпрацює з NASA, військово-повітряними силами США, Aerojet Rocketdyne та іншими. Firefly входить у ТОП перспективних космічних компаній за версією Bloomberg, а популярне американське видання SpaceNews назвало Firefly Aerospace "проривом року".

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