Xiaomi Mi 9 представили офіційно: характеристики і ціна довгоочікуваного флагмана

Компанія Xiaomi офіційно представила свій новий флагманський смартфон Mi 9. Творці пристрою вже називають новинку "найпродуктивнішим смартфоном у світі". Це доводять і результати тестів.

Дизайн Xiaomi Mi 9

Смартфон отримав трендовий нині краплеподібний виріз вгорі екрану та дуже тонкі рамки. Сканер відбитків пальців вбудують безпосередньо в екран. Потрійна основна камера розміщена вертикально. Xiaomi Mi 9 оснащений 6,4-дюймовим дисплеєм AMOLED.

Характеристики Xiaomi Mi 9

Mi 9 працює на топовому процесорі Qualcomm Snapdragon 855. Технічно смартфон став першим у світі, який отримав процесор наступного покоління. Відзначимо, одна з модифікацій смартфона Xiaomi Mi Mix 3 також отримала новітній процесор, проте смартфон розроблявся не з нуля. У вже представлений пристрій просто вбудували новий чіп.

Основна камера потрійна з такими модулями:

1/2-дюймовий сенсор Sony IMX586 з роздільною здатністю 48 Мп, об'єктив з діафрагмою f / 1.75 і шістьма лінзами, об'єднання чотирьох пікселів в один при недоліку освітлення;

12-мегапіксельний сенсор з розміром пікселя 1,0 мкм, об'єктив з діафрагмою f / 2.2 і шістьма лінзами, дворазовий оптичний зум;

16-мегапіксельний сенсор з розміром пікселя 1,0 мкм, об'єктив з діафрагмою f / 2.2 і шістьма лінзами, кут огляду 117 градусів, алгоритми мінімального спотворення зображення, можливість макро-зйомки з відстані 4 сантиметри.

Роздільна здатність єдиного модуля фронтальної камери – 20 Мп.



Xiaomi Mi 9 як і очікувалося отримав процесор Qualcomm Snapdragon 855

У нижній частині корпусу розташований симетричний порт USB Type-C. Ємність батареї становить 3500 міліампер годин.

Xiaomi Mi 9 Explorer Edition. Окрім того, компанія представила Xiaomi Mi 9 Explorer Edition, який окрім анонсованої основної камери із чотирма модулями, отримав 12 ГБ оперативної пам'яті.

Xiaomi Mi 9 SE. Також китайський виробник представив бюджетну версыю флагмана, яка отримала назву Xiaomi Mi 9 SE. Смартфон обладнали 5,97-дюймовим AMOLED дисплеєм із інтегрованим сканером відбитків пальців. Окрім того смартфон отримав основний модуль камери на 48 Мп.

Ціни. Вартість Xiaomi Mi 9 в Китаї стартує від позначки 2 999 юаней (близько 12 000 гривень) за версію із 6 ГБ оперативної пам'яті та вбудованим сховищем на 128 ГБ. Xiaomi Mi 9 Explorer Edition обійдеться в 3 999 юаней (близько 16 000 гривень). Відзначимо, модель отримала 12 ГБ оперативки та вбудовану пам'ять на 256 ГБ. Xiaomi Mi 9 SE обійдеться в 1 999 юаней (близько 8 000 гривень).

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