Флагмани Sony "зламалися" після оновлення до Android 10

Не рідко після чергового оновлення операційної системи щось йде не так. Втім, така ситуація частіше трапляється з комп'ютерами. Цього разу дісталося смартфонам компанії Sony. Замість подарувати ґаджетам нові функції, оновлення до версії Android 10 "зламало" їх.

Користувачі одразу кількох моделей смартфонів від Sony поскаржилися на низку проблем, з якими вони стикнулися після офіційного оновлення до актуальної версії О, повідомляє Phonearena.

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Що не так зі смартфонами Sony

Однією з основних "поломок", про яку повідомляють власники смартфонів Sony Xperia XZ2 і XZ3, стала відчутна затримка виходу смартфона з блокування під час використання сканера відбитків пальців.

У деяких користувачів також спостерігається швидкий розряд батареї або довільне ввімкнення екрану смартфона. Ще один власник Xperia XZ3 заявив, що його будильник спрацьовував кожну хвилину, попри його відключення і тільки після очищення кешу сигнал припинився.

В інших випадках після поновлення смартфони не відкривали більше однієї програми за раз або повністю зависали, при цьому перезавантаження пристрою нічого не змінювало.



Після оновлення до Android 10 власники смартфонів Sony отримали низку проблем

Які смартфони Sony "зламалися" після оновлення

Моделі Xperia XZ3 і Xperia XZ2 випущені в 2018 році і працюють на базі мобільної платформи Snapdragon 845. Проте зазначені проблеми торкнулися і торішніх смартфонів Xperia 1 і Xperia 5 на базі Snapdragon 855. Деяким користувачам вдалося усунути помилки за допомогою програми Xperia Companion, але через кілька днів всі проблеми повернулися.

Реакція Sony

За непідтвердженою інформацією, компанія вже призупинила поширення оновлень для деяких моделей смартфонів. Точна дата виходу патча для вирішення описаних проблем наразі невідома.

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