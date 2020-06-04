Український підрозділ Huawei Consumer Business Group презентував в Україні новий флагманський планшет Huawei MatePad Pro. Він відзначається стильним дизайном та високими показники продуктивності.

На онлайн-презентації був присутній 24 канал.

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Характеристики

Дизайн. Huawei MatePad Pro отримав високе співвідношення розміру екрана до корпусу (90%) та ультратонкі 4,9-міліметрові грані по боках. Діагональ дисплея становить 10,8 дюйма, а співвідношення сторін 16:10.

Huawei MatePad Pro оснащений IPS-панеллю із роздільною здатністю 2K QHD. Технологія поліпшення зображення Huawei ClariVu значно оптимізує передачу кольору і чіткість картинки.

Продуктивність. Huawei MatePad Pro оснащений топовим процесором Kirin 990, розробленим за 7-нм техпроцесом. Він забезпечує підвищену продуктивність та енергоефективність. Також тут є 16-ядерний графічний процесор Mali-G76, що значно підвищує продуктивність і час автономної роботи для ігор та відео. 12-шарова система охолодження дає змогу планшету не нагріватися навіть при високих навантаженнях.

Акумулятор. Ємність батареї Huawei MatePad Pro складає 7 250 мАг з підтримкою швидкої зарядки Huawei SuperCharge 40 Вт.

Цікаві функції

Huawei MatePad Pro підтримує функцію Multi-screen Collaboration, за її допомогою можна легко перетягувати файли зі смартфонів Huawei на планшет. Це дає змогу набирати текст на смартфонах через клавіатуру та екран планшета, програвати збережену на смартфоні музику через динамік планшета тощо.

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Режим Multi-Window забезпечує багатозадачність із підтримкою до трьох додатків одночасно для спілкування в чатах, онлайн-шопінгу або перегляду відео. Завдяки Floating Window (Спливаюче вікно) користувачі можуть відповідати на текстові повідомлення під час ігор або перегляду фільмів тощо.

Ще одна цікава функція Huawei App Multiplier допоможе розділити один додаток на два вікна, забезпечуючи відтворення подвійного екрана з альбомною орієнтацією.

Huawei MatePad Pro також підтримує стилус Huawei M-Pencil. При розміщенні стилуса на Huawei MatePad Pro відбувається автоматичне з’єднання через Bluetooth.

Флагманський планшет Huawei MatePad Pro / Фото: Пресслужба Huawei

Також Huawei MatePad Pro підтримує інтелектуальну магнітну клавіатуру Smart Magnetic Keyboard, яка теж приєднується через Bluetooth.

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Планшет оснащений технологією Histen 6.0 для відтворення 3D-стереозвуку. Чотириканальний quad-динамік, налаштований Harman Kardon, відтворює будь-які складні звуки з високою точністю.

Ціна

MatePad Pro надійде у продаж 22 червня у кольорі Midnight Grey (сірий).

Рекомендована вартість модифікації 6 + 128 ГБ пам'яті 17 999 гривень.

При цьому, якщо користувачі оформлять замовлення з з 8 до 21 червня, то отримають у подарунок стилус M-Pencil.