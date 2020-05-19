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Флагманський realme X3 SuperZoom повністю розсекретили за тиждень до анонсу: фото

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realme X3 SuperZoom розсекретили: характеристики та фото
realme X3 SuperZoom / realme

До кінця травня очікується презентація першого смарт-годинника realme та нового флагманського смартфона realme X3 SuperZoom. Напередодні цієї події в мережу потрапили численні фотографії пристрою, а також його детальні технічні характеристики.

24 канал детально ознайомився у усією інформацією про realme X3 SuperZoom. Смартфон отримає традиційний дизайн з практично безрамковим екраном, отвором під фронталку і великим модулем основної камери. З особливостей зовнішнього вигляду можна відзначити вбудований в кнопку живлення сканер відбитків пальців.

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Технічні характеристики realme X3 SuperZoom

Згідно з останньою інформацією, смартфон отримає 6,6-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 120 Гц. "Серцем" пристрою стане торішній флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 855+. Об'єм оперативної пам'яті – 12 ГБ типу LPDDR4X, а вбудованої – 256 ГБ UFS 3.0.

Головною фішкою моделі повинна стати 8-мегапіксельна камера з перископним об'єктивом, здатна знімати з 5-кратним оптичним і 60-кратним цифровим зумом. Крім неї будуть встановлені ширококутні модулі на 64 Мп, ультраширококутний на 8 Мп і макрооб'єктив на 2 Мп. Фронтальна камера отримала 32 Мп.

Автономність

За автономність буде відповідати акумулятор місткістю 4200 мАг з підтримкою швидкої зарядки на 30 Вт. Повідомляється також про підтримку об'ємного звучання Dolby Atmos, а ось про наявність стереодинаміків інформації поки немає. Однак відомо, що в смартфоні не буде 3,5-мм роз'єму для навушників і можливості встановлення карт пам'яті microSD.

Фото realme X3 SuperZoom

 

Дата презентації

Презентація realme X3 SuperZoom запланована на 26 травня. Невідомо, чи будуть разом з ним представлені інші моделі серії X3.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Realme Новини Техно Смартфони
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