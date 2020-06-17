Ще три роки тому Adobe оголосила про припинення розробки й підтримки Flash Player у 2020 році і дотримала обіцянку. На офіційному сайті компанії з'явилася точна дата припинення роботи колись популярного стандарту, який багато років задавав тренди мультимедійного онлайн-контенту.

За заявою Adobe, поширення та підтримка Flash Player будуть припинені 31 грудня 2020 року — компанія видалить сторінку завантаження, а запуск Flash-вмісту в браузерах буде заблокований.

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Чим користуватися, коли зникне Flash Player

Загалом користувачі жодних змін практично не помітять. Альтернативою застарілому стандарту вже давно стали HTML5, WebGL і WebAssembly. Після оголошення про "закриття" Flash Player у 2017 році у розробників і дизайнерів було достатньо часу, для конвертування свого контенту в актуальні формати.



Стандарт Flash Player закриють до кінця 2020 року

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Компанія також порекомендувала користувачам заздалегідь видалити Flash Player та утриматися від його скачування зі сторонніх джерел після закінчення офіційної підтримки. Раніше про відключення Flash-плагінів вже заявили розробники браузерів Google Chrome і Mozilla Firefox.