Ford розробляє революційний респіратор для захисту від COVID-19

Компанія Ford працює над розробкою нових респіраторів для медиків. При цьому їхня розробка отримає функцію автоматичної фільтрації та подачі повітря.

У пристроях від Ford будуть використовувати технологію вентиляції сидінь на пікапах F-150, передає businessinsider.com. У цій роботі автомобільна корпорація об’єдналась з американською компанією 3M.

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"Ми знали, для того, щоб зіграти свою роль в боротьбі з коронавірусом, нам потрібно буде об'єднуватися з такими експертами, як 3M, щоб розширити виробництво вкрай необхідного медичного обладнання та додаткових матеріалів", — заявив віцепрезидент Ford Джим Баумбік.

Новий респіратор, який поки не пройшов процедуру сертифікації регулюючих органів, складається із капюшона і захисної маски для голови і плечей. Пристрій буде оснащений високоефективною системою фільтрації (HEPA), що забезпечує подачу фільтрованого повітря протягом восьми годин.

Система подачі повітря буде портативною і з живленням від батареї.

Респіратор Ford закриватиме все обличчя, голову і плечі / businessinsider.com

Інша допомога Ford

При цьому Ford вже виробляє захисні маски для обличчя, апарати штучної вентиляції легенів в кооперації з GE Healthcare, а також допомагає розробляти тести на COVID-19.

Крім того, компанія розробляє медичні халати багаторазового використання з матеріалів, які зазвичай використовуються для подушок безпеки в транспортних засобах.

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