Фото дня: у NASA показали "феєрверки" у космосі

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"Феєрверки" у космосі
"Феєрверки" у космосі / nasa.tumblr.com

Як відомо, американці дуже люблять 4 липня (на День незалежності США) запускати феєрверки. У NASA теж вирішили долучитись до святкування та показали свої версії "феєрверків".

"Небесні вибухи, виверження і мерехтливі зірки є одними з найкрасивіших феєрверків, які можна побачити 4 липня", – прокоментували знімки у NASA.

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Що відомо День незалежності США? Це державне свято і вихідний у США. Свято встановлено на честь Декларації незалежності США від Королівства Великої Британії, яка була підписана 4 липня 1776 року.

Цей День для багатьох асоціюється із салютами, феєрверками, парадами, карнавалами тощо.

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Теги: Техно Новини Техно NASA Космос
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