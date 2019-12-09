Фото дня: Ілон Маск проїхався на Cybertruck вулицями Лос-Анджелеса

Наприкінці листопада Tesla представила свій новий електричний пікап Cybertruck. Зараз жителі Лос-Анджелеса помітили, що CEO компанії Ілон Маск проїхався на новому пікапі вулицями міста.

Як передає таблоїд TMZ, зовнішній вигляд новинки дещо змінився. Однак, новинка досі виглядає дуже футуристично.

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Деталі

За даними ЗМІ, Маск приїхав на Cybertruck в ресторан Nobu в Малібу. Мільярдер приїхав разом зі співачкою Граймс (якій приписують роман з Маском) та головним дизайнером Tesla Францем фон Хольцхаузеном.

Незвичну автівку помітили відвідувачі закладу та зробили чимало знімків.

Cybertruck біля ресторану в Лос-Анджелесі/ Фото Tmz

Що відомо про Cybertruck

Цей новий електропікап Tesla презентувала 22 листопада. Однією з головних фішок новинки (окрім незвичного дизайну) стала надміцна конструкція корпусу. Аби довести надійність, один з дизайнерів Tesla Франц фон Хольцхаузен кілька разів вдарив кувалдою по дверцятах.

Не обійшлось під час презентації і без конфузів. Під час показового кидка сталевої кулі броньоване вікно не витримало і дало тріщини. Це спровокувало чимало критики і фотожаб в інтернеті.

Cybertruck зчинив ажіотаж біля ресторану, де відпочив Маск/Фото Tmz

Ціна

Tesla Cybertuck надійде у масове виробництво у 2021 році. Базова модифікація коштуватиме 39 900 доларів, двомоторна – 49 900 доларів. При цьому топова версія електрокара з'явиться лише у 2022 році і обійдеться покупцям в 69 900 доларів.

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