Фото дня: Hubble сфотографував серце космічної спіралі

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Спіральна галактика
Спіральна галактика / Hubble Space Telescope

На сайті космічного телескопа Hubble опублікували знімок спіральної галактики під назвою NGC 2985.

Спіральна галактика NGC 2985 знаходиться у сузір'ї Великої Ведмедиці, що приблизно за 70 мільйонів світлових років від нас.

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На опублікованій фотографії чудово видно структуру NGC 2985, а саме скупчення зір у центральній частині спіралі – балдж. З нього простягаються рукава зоряного походження.

Балдж, космічна спіраль
Балдж – серце космічної спіралі

Такі спіральні рукави є областю активного зореутворення та у більшості випадків складаються з молодих гарячих світил. Саме тому такі рукава добре виділяються у видимій частині спектру.

Спіральна галактика – один з найпоширеніших типів галактик у Всесвіті. Зазвичай такі космічні утворення обертаються в бік закручування спіральних гілок.

Космічна спіраль, скупчення зір, спіральна галактика
Спіральна галактика NGC 2985

Що таке "Hubble"?Це астрономічна обсерваторія на орбіті Землі.
Телескоп "Hubble" був запущений на орбіту у 1990-му році. За перших 15 років роботи на навколоземній орбіті телескоп "Хаббл" отримав 1,022 мільйонів зображень небесних об'єктів – зірок, туманностей, галактик та планет.
Будь-яка фізична особа або організація може подати заявку на роботу з телескопом. Проте конкуренція за час спостережень дуже висока.

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Теги: Техно Космос
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