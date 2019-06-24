Фото дня: молодіжний смартфон Xiaomi CC 9 засвітився в мережі

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Нова лінійка смартфонів Xiaomi CC
Нова лінійка смартфонів Xiaomi CC / Twitter/Mukul Sharma

Нещодавно CEO Xiaomi Лей Цзюнь анонсував нову лінійку смартфонів Xiaomi, що матиме назву CC та буде орієнтована на молоду аудиторію. Зараз в мережі з’явились перші фото смартфона з нової лінійки.

Зображення оприлюднили на сервісі slashleaks. Як свідчить знімок, майбутня новинка – Xiaomi CC9 – отримає безрамковий дисплей. На дисплеї не видно вирізів чи отворів, тож, ймовірно, фронтальна камера буде висувною, як у Xiaomi Redmi K20.

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За чутками, Xiaomi CC9 може бути оснащений єдиним блоком камер на задній панелі, який буде обертатися і перетворюватиметься на фронтальну камеру.

Xiaomi CC 9

Так може виглядати Xiaomi CC 9

Характеристики. Xiaomi CC9 може отримати процесор Qualcomm Snapdragon 730. Основна камера матиме три модулі, основний модуль – 48 Мп. Ємність акумулятора становить 4000 мАг, із підтримкою швидкої 27-ватної зарядки. Хоча ці характеристики поки не підтверджені офіційно.

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони Xiaomi
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