Фото дня: японці представили смартфон одразу з двома вирізами

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Aquos R2 Compact отримав два вирізи
Aquos R2 Compact отримав два вирізи / theverge.com

Так звана "моноброва", тобто виріз вгорі екрану, – дуже популярний тренд на ринку смартфонів. Та багатьом користувачам така тенденція не дуже подобається. Японська компанія Sharp пішла ще далі, запропонувавши смартфон не з одним, а одразу з двома вирізами.

Про це повідомляє The Verge.

Так, Sharp презентувала смартфон Aquos R2 Compact, на дисплеї якого красуються дві "моноброви". В одному вирізі інженери розмістили 8-мегапксельну селфі-камеру, а в нижньому – сканер відбитків пальців.

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Новий смартфон має 5,2-дюймовий дисплей зі співвідношенням сторін 19: 9 та роздільною здатністю 2280×1080 пікселів.

Пристрій працює на топовому процесорі Snapdragon 845 у парі з 4 ГБ оперативної пам'яті. Основна камера має роздільну здатність 22,6 Мп з апертурою f/1.9.

Aquos R2 Compact

Обидві "моноброви" невеликі 

За автономність відповідає батарея, ємністю 2500 мАг з підтримкою швидкої зарядки Quick Charge 3.0. Пристрій працює на базі операційної системи Android 9.0 Pie.

Найімовірніше, новинка буде доступною на ринку Японії. Ціна поки невідома.

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Теги: Техно Смартфони Японія
Джерело: Техно
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