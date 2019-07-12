Фото дня: зонд передав нові фото з поверхні астероїда Рюгу

Японський зонд Hayabusa 2 зібрав нові проби ґрунту астероїда Рюгу та передав на Землю свіжі фото космічного тіла. Як відомо, цей корабель є першим в історії, який зумів успішно зібрати зразки ґрунту.

Як передає New Scientist, Hayabusa 2 успішно приземлився на Рюгу і виконав місію по збору зразків "чистої" первинної матерії.

На основі зібраних даних вчені спробують встановити походження астероїда.

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"Це був успіх, великий успіх. Ми домоглися успіху у всіх запланованих процедурах", – заявив учасник проекту Hayabusa 2 Такасі Кубота.

Фото з поверхні Рюгу

Як відомо, цей апарат зблизився з Рюгу 22 лютого. Перші заміри ґрунту він зібрав, вистріливши по поверхні астероїда спеціальною колею. Внаслідок цього піднявся порох та дрібні уламки породи. Далі з допомогою спеціального пристрою зонд зібрав ці часточки та повернувся на робочу орбіту.

Що відомо про астероїд Рюгу? Це навколоземний астероїд діаметром близько 900 м. Він має витягнуту орбіту, через що під час руху навколо Сонця перетинає не тільки орбіту Землі, але й Марса. Його відкрили 10 травня 1999 року.

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