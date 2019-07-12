Фото дня: зонд передав нові фото з поверхні астероїда Рюгу

1751 Читать новость на русском
Фото з поверхні астероїда Рюгу
Фото з поверхні астероїда Рюгу

Японський зонд Hayabusa 2 зібрав нові проби ґрунту астероїда Рюгу та передав на Землю свіжі фото космічного тіла. Як відомо, цей корабель є першим в історії, який зумів успішно зібрати зразки ґрунту.

Як передає New Scientist, Hayabusa 2 успішно приземлився на Рюгу і виконав місію по збору зразків "чистої" первинної матерії.

На основі зібраних даних вчені спробують встановити походження астероїда.

Дивіться також:  Астероїд Бенну зняли на максимально близькій відстані

"Це був успіх, великий успіх. Ми домоглися успіху у всіх запланованих процедурах", – заявив учасник проекту Hayabusa 2 Такасі Кубота.

Астероїд Рюгу

Фото з поверхні Рюгу 

Як відомо, цей апарат зблизився з Рюгу 22 лютого. Перші заміри ґрунту він зібрав, вистріливши по поверхні астероїда спеціальною колею. Внаслідок цього піднявся порох та дрібні уламки породи. Далі з допомогою спеціального пристрою зонд зібрав ці часточки та повернувся на робочу орбіту.

Що відомо про астероїд Рюгу? Це навколоземний астероїд діаметром близько 900 м. Він має витягнуту орбіту, через що під час руху навколо Сонця перетинає не тільки орбіту Землі, але й Марса. Його відкрили 10 травня 1999 року.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Свято Петра і Павла: що не можна робити у цей день
сьогодні
9151
Теги: Техно Космос
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
9 липня 12:02 Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
Анастасія Можаровська 5684
Як вибрати кондиціонер: 6 обов'язкових критеріїв
9 липня 09:30 Як вибрати кондиціонер: 6 обов'язкових критеріїв
13976
Найкращі смартфони червня, – рейтинг Техно 24
7 липня 22:04 Найкращі смартфони червня, – рейтинг Техно 24
2444
Космічні плани України: база на Місяці, космодром у Канаді й ракети на Байконурі
6 липня 22:22 Космічні плани України: база на Місяці, космодром у Канаді й ракети на Байконурі
Анатолій Яворський 2422
Сонячне затемнення 2019: яскраві фото та відео із Землі
3 липня 13:05 Сонячне затемнення 2019: яскраві фото та відео із Землі
897
Новини
Більше новин
Залиште відгук