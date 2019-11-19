Фотофакт: в NASA виявили унікальне скупчення галактик

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Унікальне скупчення галактик / nasa.gov

Астрономам вдалось підтвердити припущення про те, що існує скупчення галактик, в ядрі якого народжується велика кількість зірок. Десятиліттями вчені намагались знайти таке скупчення галактик, що містять "розплідники" зірок.

Як передає NASA, натомість у пошуках вчені знаходили скупчення з надто активними чорними дірами, що викачують енергію через струмені високоенергетичних частинок і зберігають газ занадто теплим, щоб утворити багато зірок.

Цікаво: Hubble передав фото галактики, що дуже схожа на нашу — неймовірний знімок

Чим унікальна знахідка

Однак, зараз вченим пощастило. Вони нарешті знайшли докази скупчення галактик, де зірки утворюються надзвичайно швидко. Як припускають астрономи, це може бути пов’язане із зниженням ефективності чорної діри, яка розміщена у центрі.

У цьому унікальному скупченні, струмені з центральної чорної діри ніби допомагають утворенню зірок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finally. ⁣ ⁣ After decades of searching, astronomers have found what they’ve been looking for: a galaxy cluster where large numbers of stars are being born at its core. ⁣ ⁣ Galaxy clusters are the largest structures in the cosmos that are held together by gravity, consisting of hundreds or thousands of galaxies. For decades, astronomers have looked for galaxy clusters containing rich nurseries of stars. Instead, they found powerful, giant black holes pumping out energy and keeping the gas too warm to form many stars. Until now. ⁣ ⁣ Data from @NASAHubble and @nasachandraxray is revealing new details about how the most massive black holes in the universe affect their host galaxies. Click the link in the bio for more info ️⁣ ⁣ Image credit: X-ray: NASA/CXC/SAO/G.Schellenberger et al.; Optical:SDSS⁣ ⁣ #NASA #GalaxyCluster #BlackHoles

Допис, поширений NASA (@nasa)

Що відомо про скупчення галактик? Це найбільші структури в космосі, які тримаються купи завдяки гравітації. Таке скупчення складається з сотень або й тисяч галактик і є одними із найбільших об’єктів у космосі. У таких скупченнях рідше трапляються спіральні галактики. При цьому значно частіше можна натрапити на еліптичні й лінзоподібні галактики.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: NASA Техно Космос Новини Техно
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