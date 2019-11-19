Фотофакт: в NASA виявили унікальне скупчення галактик

Астрономам вдалось підтвердити припущення про те, що існує скупчення галактик, в ядрі якого народжується велика кількість зірок. Десятиліттями вчені намагались знайти таке скупчення галактик, що містять "розплідники" зірок.

Як передає NASA, натомість у пошуках вчені знаходили скупчення з надто активними чорними дірами, що викачують енергію через струмені високоенергетичних частинок і зберігають газ занадто теплим, щоб утворити багато зірок.

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Чим унікальна знахідка

Однак, зараз вченим пощастило. Вони нарешті знайшли докази скупчення галактик, де зірки утворюються надзвичайно швидко. Як припускають астрономи, це може бути пов’язане із зниженням ефективності чорної діри, яка розміщена у центрі.

У цьому унікальному скупченні, струмені з центральної чорної діри ніби допомагають утворенню зірок.

Що відомо про скупчення галактик? Це найбільші структури в космосі, які тримаються купи завдяки гравітації. Таке скупчення складається з сотень або й тисяч галактик і є одними із найбільших об’єктів у космосі. У таких скупченнях рідше трапляються спіральні галактики. При цьому значно частіше можна натрапити на еліптичні й лінзоподібні галактики.

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