Французи створили смартфон, що працює до 50 днів без підзарядки

Французька компанія Avenir Telecom представила смартфон, що отримав дуже потужну батарею - ємністю 18 000 мАг. Новинка має назву Energizer Power Max P18K Pop.

У компанії запевняють, що новинка може працювати до 90 годин в режимі розмови та до 100 годин прослуховування музики або два дня перегляду відео. Про це пише apnews.com.

Якщо ж пристрій не використовувати дуже часто, то у режимі очікування він може пропрацювати аж до 50 днів на одному заряді.

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Смартфон також підтримує швидку зарядку потужністю 18 Вт.

Інші характеристики

Новинка оснащена екраном з діагоналлю 6,2 дюйма та роздільною здатністю 1080x2340 пікселів. Фронтальна камера подвійна - з модулями на 16 і 2 Мп. Основна камера складається із трьох датчиків з роздільною здатністю на 12, 5 і 2 Мп.

Роль процесора виконує SoC MediaTek Helio P70, який працює разом із 6 ГБ оперативної пам'яті. Обсяг вбудованого сховища - 128 ГБ.

Новинку мають представити під час виставки MWC 2019 25 лютого.

Новинка має одразу 5 камер

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