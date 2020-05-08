Фронтальна камера iPhone 11 отримала вердикт від експертів DxOMark

Apple iPhone 11 вже побував в лабораторії DxOMark в січні, але через кілька місяців знову опинився в центрі уваги експертів з мобільної фотографії. На цей раз тестування пройшла фронтальна камера ґаджета – фахівці оцінили її можливості зйомки і порівняли отримані знімки з результатами інших флагманів.

За результатами випробувань фронтальна камера iPhone 11 отримала 91 бал в тестуванні DXOMark, повідомляє GSM Arena. В результаті смартфон зайняв 13 місце в загальному рейтингу. Лідерство в категорії зберіг Huawei P40 Pro, який набрав 103 балів.

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Результати тестування

Селфі-модуль смартфона з підтримкою стандарту HDR оснащений 12-мегапіксельним сенсором з діафрагмою f/2.2 і еквівалентною фокусною відстанню 23 мм. Однією з особливостей камери стала можливість портретної зйомки з ефектом розмиття фону.

Фото зроблені на фронталку iPhone 11

Згідно зі звітом DxOMark, фронтальна камера iPhone 11 забезпечує високий рівень деталізації в вуличних фотосесіях. Фахівці також відзначили хорошу витримку під час зйомки зі спалахом. Проте на знімках всередині приміщення з'являється цифровий шум, який стає ще більш акцентованим при поганому освітленні. При віддаленні смартфона (наприклад, за допомогою селфі-палки), фокус на об'єкті в деяких випадках втрачається.



Порівняльні тести iPhone 11 та iPhone 11 Pro Max

Що стосується відео, то камера показала хороші результати в режимі запису 4K @ 30 fps. Експерти відзначили низький рівень шуму, точну експозицію, а також якісну передачу деталей і кольору. Проте проблема з фокусуванням, характерна для фоторежиму, все ще була присутня і при запису роликів.

Відео зняте на iPhone 11:

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