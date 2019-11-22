Футуристичний дизайн пікапа Cybertruck насмішив користувачів соцмереж: найкращі меми
Корпорація Tesla представила електричний пікап Cybertruck. Про це авто CEO компанії Ілон Маск говорив ще з 2012 року. Однак, його футуристичний дизайн не всім припав до душі – декого його зовнішній вигляд відверто насмішив.
Зокрема, дехто вважає, що дизайн новинки взяли із дитячого малюнка чи іграшки.
До теми: Під час презентації Tesla Cybertruck у пікапа тріснуло броньоване скло: фото
Також користувачі зауважують, що саме так могла виглядати машині із якоїсь старої гри з поганою графікою. А деякі із завсідників соцмереж згадали, що колись Маск висував теорію, що ми можемо жити в комп'ютерній симуляції. Згідно із цим сценарієм, такий автомобіль справді виглядає "до теми".
Що відомо про Cybertruck
Однією з голвних переваг новинки стала конструкція високої міцності. Зокрема, глава команди дизайнерів Tesla Франц фон Хольцхаузен продемонстрував надійність автомобіля, кілька разів ударивши по його дверцятах кувалдою.
Також під час презентації анонсували і броньоване скло автівки. Та тут виник і конфуз - під час показового кидка сталевої кулі вікно не витримало і дало тріщини. При цьому Маск запевнив, що компанія полагодить це пізніше.
Ціна
Виробництво Tesla Cybertuck почнеться в 2021 році. Базова і двомоторна модифікації оцінили у 39 900 доларів і 49 900 доларів відповідно. Топова версія електрокара з'явиться лише у 2022 році і обійдеться покупцям в 69 900 доларів.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно