Футуристичний дизайн пікапа Cybertruck насмішив користувачів соцмереж: найкращі меми

Корпорація Tesla представила електричний пікап Cybertruck. Про це авто CEO компанії Ілон Маск говорив ще з 2012 року. Однак, його футуристичний дизайн не всім припав до душі – декого його зовнішній вигляд відверто насмішив.

Зокрема, дехто вважає, що дизайн новинки взяли із дитячого малюнка чи іграшки.

До теми: Під час презентації Tesla Cybertruck у пікапа тріснуло броньоване скло: фото

Також користувачі зауважують, що саме так могла виглядати машині із якоїсь старої гри з поганою графікою. А деякі із завсідників соцмереж згадали, що колись Маск висував теорію, що ми можемо жити в комп'ютерній симуляції. Згідно із цим сценарієм, такий автомобіль справді виглядає "до теми".

After watching the Telsa Cybertruck announcement, I suddenly feel like playing Elite again pic.twitter.com/4gYAFxHbXd — James Tauber (@jtauber) 22 ноября 2019 г.

I don't understand what the fuss is about the Tesla #Cybertruck. It looks ok to me. pic.twitter.com/8vBl1jS74T — dave appleby (@dave_apple) 22 ноября 2019 г.

i’m gonna tell my kids this was the new tesla #Cybertruck pic.twitter.com/7ctpzQZuEa — yadeer (@yadeer_) 22 ноября 2019 г.

You vs the guy she told you not to worry about pic.twitter.com/rpqNCmKJqO — John Wenz (@johnwenz) 22 ноября 2019 г.

Can't wait to see what it looks like when they port it from GTA: San Andreas to GTA5 and the rest of the pixels load.#Cybertruck #CYBRTRK #teslatruck pic.twitter.com/PPlW1euAGO — Jason Shallcross (@Shallcross14) 22 ноября 2019 г.

Що відомо про Cybertruck

Однією з голвних переваг новинки стала конструкція високої міцності. Зокрема, глава команди дизайнерів Tesla Франц фон Хольцхаузен продемонстрував надійність автомобіля, кілька разів ударивши по його дверцятах кувалдою.

Також під час презентації анонсували і броньоване скло автівки. Та тут виник і конфуз - під час показового кидка сталевої кулі вікно не витримало і дало тріщини. При цьому Маск запевнив, що компанія полагодить це пізніше.

Ціна

Виробництво Tesla Cybertuck почнеться в 2021 році. Базова і двомоторна модифікації оцінили у 39 900 доларів і 49 900 доларів відповідно. Топова версія електрокара з'явиться лише у 2022 році і обійдеться покупцям в 69 900 доларів.

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