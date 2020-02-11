Galaxy Buds +: нові бездротові навушники від Samsung

Компанія Samsung провела щорічну презентацію Galaxy Unpacked 2020. Нам показали нову лінійку смартфонів Galaxy S20, а також свій новий гнучкий смартфон – Galaxy Z Flip. Окрім того, виробник представив і нове покоління бездротових навушників Galaxy Buds +.

Ззовні Galaxy Buds + дуже нагадують свого попередника. Однак, нове покоління отримало цілу низку нових корисних функції.

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Фішки

Одна з них — наявність одразу двох динаміків. Один забезпечує хороше відтворення, тим часом інший динамік відповідає за передачу високочастотних звуків. Як кажуть в компанії, це дає змогу новому поколінню навушників забезпечувати на 40% покращений звук.

Окрім того, новинку оснастили 3 мікрофонами. Це зробили для того, щоб покращити розмови за допомогою навушників. Таким чином одразу 3 динаміки значно чіткіше “чують” і передають голос користувача, навіть якщо навколо нього дуже шумно.

Що стосується ємності батареї, то в компанії її розмір не уточнили. Однак, додали, що на одному заряді Galaxy Buds + можуть працювати до 11 годин. Тим часом, якщо скористатись кейсом для підзарядки, то автономність можна збільшити ще на 11 годин.

Samsung announces Galaxy Buds Plus earbuds with huge boost to battery life https://t.co/zcin5C2KJF pic.twitter.com/OJMsPB8nYc — The Verge (@verge) February 11, 2020

Ціна

Рекомендована вартість Samsung Galaxy Buds становить 149 доларів ( 3 700 гривень). Щоправда в Україні вони будуть коштувати дорожче.

Старт продажів на міжнародному ринк –14 лютого. Щодо продажів на вітчизняному ринку, то ми повідомимо цю інформацію згодом.

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