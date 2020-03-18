Геймери допомагають у боротьбі з коронавірусом своїми PC

Пандемія Covid-19 – глобальна проблема, яка зачепили всі сфери життя людства. Як виявилося, взяти участь у боротьбі із коронавірусом може практично кожен: достатньо надати потужності свого комп’ютера вченим.

До ініціативи [email protected] підключилися і власники, мабуть, найбільш жвавих систем на ринку – геймери, повідомляє Habr.

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Детально про проєкт

Проєкт запустили вчені з Стенфорда ще в 2000 році, а тепер на платформі з'явилися завдання по дослідженню Covid-19.

При запуску відповідного клієнта [email protected] починає використовувати потужності процесора і відеокарти для моделювання згортання білків. Само собою, це буде сповільнювати роботу комп'ютера, тому користувач може самостійно задати, скільки ресурсів він готовий виділити на вирішення глобальних проблем.



Інтерфейс програми

Геймери з сабреддіта PC Master Race прийшли на проєкт ще в кінці 2019 року. До початку поширення Covid -19 вони допомагали в дослідженнях раку, хвороби Альцгеймера та інших серйозних недуг. Тепер же багато переключилися на коронавірус – до руху також приєдналися виробники ігрового заліза, в тому числі NVIDIA, MSI, Intel та інші.

Інші важливі проєкти

Раніше геймери могли приєднатися до боротьби з коронавірусів в головоломці Foldit від вчених Університету Вашингтона. У ній вирішувати завдання потрібно самостійно, але це теж може прискорити процес створення вакцини проти Covid-19.

Що важливо знати про Covid-19 в Україні та світі

Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився практично по всьому світу. Найбільш небезпечною серед європейських країн стала Італія. Там хворобу виявили в 31 506 людей, а померло від неї 2 503 хворих. На території Україні уже зафіксували 14 лабораторно підтверджених випадків зараження небезпечним вірусом, 2 із них виявився летальним.



Як не заразитися коронавірусом / Інфографіка 24 каналу

Covid‑19 став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина. За останніми даними, від вірусу померли 7 954 людей, загалом захворіли 198 178 людей (дані станом на ранок 18 березня 2020 року). До слова, є й хороші новини: вже 81 960 людей одужали від коронавірусу.

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