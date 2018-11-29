Gigabyte готує незвичну відеокарту NVIDIA GeForce RTX 2070: деталі новинки

Компанія Gigabyte готує до випуску відеокарту NVIDIA GeForce RTX 2070 Mini ITX. Новинка відрізнятиметься своїми компактними розмірами, що зробить її відмінним варіантом для малогабаритних настільних комп'ютерів.

Про це повідомляє VideoCardz.

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Новинка побудована на досить короткій друкованій платі власного дизайну Gigabyte. Кут плати з роз'ємами живлення, на жаль, не видно, але швидше за все тут є один 8-контактний роз'єм. Відеокарта отримала повний набір відеовиходів: три DisplayPort 1.4, один HDMI 2.0b і VirtualLink.

Судячи з зображення, система охолодження в GeForce RTX 2070 Mini ITX побудована на чотирьох мідних теплових трубках, які проходять через алюмінієвий радіатор, і обдуває всю конструкцію вентилятора діаметром близько 90 міліметрів.



NVIDIA GeForce RTX 2070 Mini ITX майже вдвічі менша за звичану відеокарту RTX 2070

Судячи з відсутності в назві абревіатури "OC", використаний тут графічний процесор Turing TU106 працює зі штатними частотами: базова становить 1410 МГц, а Boost – 1620 МГц. Графічний адаптер оснащений 8 ГБ пам'яті GDDR6, яка підключена по 256-бітній шині і працює з частотою 1750 МГц.

На даний момент відеокарта Gigabyte GeForce RTX 2070 Mini ITX ще не представлена ​​офіційно, а тому ні її вартість, ні дата початку продажів невідомі.

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