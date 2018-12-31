Глава Xiaomi розповів, яким смартфоном користується та пояснив чому

Виконавчий директор компанії Xiaomi Лей Цзюнь розмістив повідомлення у китайській соцмережі Weibo, яке було відправлене із смартфона Xiaomi Mi Mix 2S.

Про це пише gizchina.com.

"Сьогодні – останній робочий день 2018 року. Коли я йшов з офісу, то бачив, що в деяких кабінетах все ще горить світло. Все відмінно попрацювали, всім спасибі і щасливого Нового року", – написав Лей Цзюнь.

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У користувачів це викликало логічне запитання – чому глава Xiaomi досі користується Mix 2S. Адже ще восени ком панія випустила удосконалену версію – Xiaomi Mi Mix 3.

Так виглядає Xiaomi Mi Mix 2S

Лей Цзюнь пояснив, що він оновив свій Xiaomi Mi Mix 2S, особисто вирішивши протестувати стабільність поновлення і в разі чого повідомити своїм розробникам про знайдені баги.

Як відомо, Xiaomi Mi Mix 2S отримав оновлення, яке додає в камеру нічний режим і можливість запису відеороликів з частотою 960 к/с. Таке ж оновлення отримали і смартфони серії Xiaomi Mi 8.

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