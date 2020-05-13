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Главу Xiaomi спіймали на використанні iPhone

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Лей Цзюнь
Лей Цзюнь / Xiaomi

Xiaomi відома активним просуванням свого бренду – деякі з її гаджетів навіть використовуються для відправки повідомлень в соціальні мережі, натякаючи на анонс. Але саме така діяльність і "видала" генерального директора компанії фанатам – черговий пост в Weibo Лей Цзюнь опублікував за допомогою iPhone.

Лей Цзюнь поділився постом, що закликає фанатів купити кілька книг – і викликав на свою адресу шквал критики. Виявилося, що засновник Xiaomi використовував для публікації гаджет Apple, повідомляє Gizmochina.

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Пізніше пост був видалений і повторно опублікований за допомогою Mi10 Pro, однак партнер Xiaomi Пан Цзютай все ж виступив на захист глави компанії.


Соцмережа вказує з якої моделі смартфона зроблено пост

Реакція компанії

Пан Цзютай доволі очікувано зазначив, що власник або топ-менеджер будь-якого бренду просто зобов'язаний випробовувати пристрої інших виробників. На його думку, це необхідно для різнобічної оцінки ринку смартфонів.

Крім того, Цзютай додав, що керівництво інших вендорів також використовує пристрої Apple. Навіть Лі Нан, колишній виконавчий директор Meizu, як з'ясувалося, переключився на iPhone після того, як покинув компанію.

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Попри пояснення Цзютая, незрозуміло, навіщо видалили публікацію

Варто відзначити, що в китайському сервісі мікроблогів є функція визначення моделі смартфона, з якого відправлялося повідомлення. Раніше така опція неодноразово дозволяла дізнатися про нові смартфони, які готуються до випуску.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Xiaomi Новини Техно IT-бізнес
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