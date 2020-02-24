Huawei Mate Xs: китайський виробник представив нову версію гнучкого смартфона

Китайська корпорація Huawei провела у Барселоні віртуальну прес-конференцію, під час якої презентували нову версію гнучкого смартфона Huawei Mate Xs.

"Huawei Mate X став нашою першою моделлю у категорії гнучких смартфонів і встановив стандарт для всієї галузі. Huawei Mate Xs підвищує планку завдяки ще потужнішим можливостям підключення та інтегрованому досвіду взаємодії з користувачем. Це найшвидший смартфон із підтримкою 5G у своєму класі", – заявив генеральний директор Huawei Consumer Business Group Річард Ю.

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Характеристики Huawei Mate Xs

Новинка оснащена 8-дюймовив FullView-екраном. Гнучкий дисплей виготовлений із застосуванням фірмової техніки Huawei, за якою два шари із полііміду скріплюються за допомогою прозорого клею. Цей унікальний матеріал забезпечує хорошу якість зображення, при цьому зберігає міцність дисплея.

Тильна сторона зроблена з металу на основі цирконію, оновлений шарнірний механізм є набагато надійнішим та забезпечує згин пристрою на 180 градусів. У складеному вигляді Huawei Mate Xs отримує два екрани на 6,6 та 6,38 дюймів.

Huawei Mate Xs надійде у продаж Україні

Mate Xs підтримує систему охолодження, розроблену для гнучких смартфонів. Розроблена спеціально для цього смартфона антенна система 5G забезпечує високошвидкісне та стабільне з’єднання.

Huawei Mate Xs працює на базі процесора Huawei Kirin 990 5G. SoC. Обробку графіки забезпечує 16-ядерний графічний процесор Mali-G76.

Щодо камер, то модуль складається із 4 датчиків:

40-мегапіксельну основну камеру (ширококутна, діафрагма f/1.8),

16-мегапіксельну ультраширококутну камеру (діафрагма f/2.2),

8-мегапіксельну телефотокамеру (діафрагма f/2.4, OIS)

камера 3D Depth Sensing.

Система камер підтримує 30-кратний гібридний зум.

Щоб зробити селфі-камеру, потрібно розвернути Huawei Mate Xs, користувачі також можуть використовувати додатковий екран для зйомки селфі.

Гнучкий смартфон підтримує багатовіконний режим Multi-Window, що дає змогу відображати поруч два додатки та одночасно взаємодіяти з ними.

Ціна

Рекомендована ціна Huawei Mate Xs — 2 499 євро (67 500 гривень). Незабаром Huawei Mate Xs з’явиться і в Україні. Його вартість буде оголошена згодом.

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