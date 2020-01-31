Гнучкий смартфон Huawei Mate X2 в новому дизайні показали на перших рендерах

Уже в лютому очікується офіційна презентація покращеної версії гнучкого смартфона Huawei Mate X. Услід за цим китайська компанія може показати і повноцінне друге покоління, потенційні зображення якого вже з'явилися в мережі. Судячи з них, пристрій буде помітно відрізнятися від оригінального Mate X.

Зображення були виявлені в патенті, зареєстрованому Huawei в Бюро інтелектуальної власності Європейського союзу. Як і оригінальний Mate X, пристрій буде складатися по вертикалі, але на цей раз дисплеєм всередину, а не назовні. Це дозволить захистити екран під час носіння смартфона в кишені або при розміщенні на столі.

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Особливості майбутнього смартфона

Цікаво, що апарат складається не рівно навпіл, завдяки чому невелика частина екрану залишається видимою навіть в закритому стані. Ймовірно, ця область буде служити для виведення інформації про час, заряд та інших важливих ​​даних.

До слова, там же розташована вбудована в екран подвійна фронтальна камера. На тильній стороні пристрою немає нічого крім чотирьох об'єктивів основної камери.

Важливою особливістю смартфона повинен стати стилус, з яким буде комфортно працювати на великому екрані.

Зображення Huawei Mate X2



Рендери майбутнього Huawei Mate X2

Дата виходу смартфона

З чуток, Mate X2 буде випущений в третьому кварталі цього року. Технічні характеристики смартфона поки залишаються загадкою. Крім того, в реальності апарат може відрізнятися від представлених зображень.

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