Гнучкий смартфон Motorola RAZR: з’явились свіжі деталі про майбутню новинку

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Гнучкий смартфон Motorola RAZR
Гнучкий смартфон Motorola RAZR / nl.letsgodigital.org

Смартфон із гнучким дисплеєм став справжнім викликом для виробників девайсів. Все більше виробників намагаються створити подібний продукт, однак жоден такий смартфон не надійшов у продаж.

Як пише видання LetsGoDigital, компанія Motorola теж активно працює над власним гнучким смартфонам. Раніше стало відомо, що він отримає назву Motorola RAZR.

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Нові деталі. Гнучкий дисплей нового смартфона буде складатися всередину, що захистить його від пошкоджень при повсякденному використанні.

Motorola RAZR

Motorola RAZR вийде вже до кінця року

Діагональ дисплея складе 6,2 дюйма, роздільна здатність – 2142×876 пікселів. На зовнішній стороні корпусу розташується допоміжний дисплей з роздільною здатністю 800×600 пікселів для відображення повідомлень та корисної інформації.

До речі, роботу над складним смартфоном підтвердив віце-президент продуктового підрозділу Motorola Ден Дері.

За даними ЗМІ, офіційний анонс пристрою на американському ринку відбудеться до кінця року.

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони Motorola
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