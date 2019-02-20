Революційний гнучкий смартфон Samsung Galaxy Fold представили офіційно

Компанія Samsung офіційно представила свій перший гнучкий смартфон Galaxy Fold. Новинку вже показували в рамках конференції Samsung W2019, однак тоді це був лише прототип.

Цей гнучкий смартфон став першим девайсом, який компанія представила під час виставки Samsung Galaxy Unpacked 2019.

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Ми вкотре переконались, що виглядає він революційно. У складеному вигляді він нагадує звичайний смартфон. Діагональ екрану становить 4,6 дюйма. Та коли його розкласти, то отримуємо повноцінний планшет х діагоналлю 7,3 дюйма.

Galaxy Fold зсередини

Користувач легко може перевести інформацію із маленького екрану на розкладний великий.

Ще одна перевага цього девайсу — його мультизадачність. Одночасно на великому екрані можуть бути відкриті одразу 3 вікна. Тож можна переглядати відео і в той же час переписуватись у чаті.

Об'єм оперативної пам'яті рекордний нині для ринку — 12 ГБ. Загалом пристрій має 6 модулів камери — по три на кожному екрані. Їхню роздільну здатність та інші характеристики на презентації не уточнили.

Galaxy Fold доступний у 4 кольрах

Ще одна унікальна фішка Galaxy Fold — його батарея. Інженери поєднали одразу два акумулятори, що складаються в одну батарею. Її ємність складає 4300 мАг.

Ціна. Новинка офіційно надійде у продаж 26 квітня. Вартість стартує від 1 980 доларів (55 400 гривень).

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