Гнучкий смартфон Samsung Galaxy Z Flip отримає "режим ноутбука": деталі

Окрім виходу трьох нових флагманів серії Samsung Galaxy S20, від компанії очікують анонс гнучкого смартфона Galaxy Z Flip. В мережі вже з’явилося чимало інформації щодо смартфона: згідно з новим витоком, новинка отримає "режим ноутбука", який адаптують для низки специфічних додатків.

Особливий режим

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Шарнір новинки буде оснащений спеціальним фіксатором, який дасть змогу зафіксувати кут згину на позначці 90 градусів. В якості одного з сценаріїв використання такого режиму мережеві інформатори називають запуск програми Google Duo для здійснення відеодзвінків, повідомляє 9to5google.

За даними авторитетного інсайдера Макса Вайнбаха, в Galaxy Z Flip буде дві подібних "позначки" 90 градусів та 180 градусів.

Положення 90 градусів

У момент, коли одна половина пристрою буде перпендикулярна іншій, ґаджет зручно використовувати в режимі імпровізованого штатива. При цьому запущені програми будуть відображатися лише у верхній – вертикальній частині пристрою.

Положення 180 градусів

При розкритті на 180 градусів Galaxy Z Flip можна використовувати як класичну розкладачку для здійснення телефонних дзвінків, набору тексту і зйомки. Для завершення розмови власнику смартфона досить буде скласти апарат в "стартове" положення.

Дата анонсу

Зауважимо, презентація Samsung Galaxy Z Flip очікується 11 лютого.

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