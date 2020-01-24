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Гнучкий смартфон Samsung Galaxy Z Flip отримає "режим ноутбука": деталі

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Ймовірний рендер Samsung Galaxy Z Flip / Trashbox

Окрім виходу трьох нових флагманів серії Samsung Galaxy S20, від компанії очікують анонс гнучкого смартфона Galaxy Z Flip. В мережі вже з’явилося чимало інформації щодо смартфона: згідно з новим витоком, новинка отримає "режим ноутбука", який адаптують для низки специфічних додатків.

Особливий режим

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Шарнір новинки буде оснащений спеціальним фіксатором, який дасть змогу зафіксувати кут згину на позначці 90 градусів. В якості одного з сценаріїв використання такого режиму мережеві інформатори називають запуск програми Google Duo для здійснення відеодзвінків, повідомляє 9to5google.

За даними авторитетного інсайдера Макса Вайнбаха, в Galaxy Z Flip буде дві подібних "позначки" 90 градусів та 180 градусів.

  • Положення 90 градусів

У момент, коли одна половина пристрою буде перпендикулярна іншій, ґаджет зручно використовувати в режимі імпровізованого штатива. При цьому запущені програми будуть відображатися лише у верхній – вертикальній частині пристрою.

  • Положення 180 градусів

При розкритті на 180 градусів Galaxy Z Flip можна використовувати як класичну розкладачку для здійснення телефонних дзвінків, набору тексту і зйомки. Для завершення розмови власнику смартфона досить буде скласти апарат в "стартове" положення.

Дата анонсу

Зауважимо, презентація Samsung Galaxy Z Flip очікується 11 лютого.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Новини Техно Техно Смартфони Samsung
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