Британські архітектори і голландські будівельники об'єдналися, щоб представити проєкт плавучих екологічних будинків, які можна збирати як конструктор. Обіцяють сонячні панелі, систему переробки дощової води і можливість в будь-який момент змінити вид з вікна. Плюс можна не боятися зростання рівня океану, який загрожує прибережним містам.

Дизайн-студія Grimshaw і будівельна компанія Concrete Valley спільно розробили проєкт модульних плавучих будинків Modular Water Dwellings. У них багато плюсів, але три основних – це мобільність, здатність витримати кліматичні зміни та енергетична автономність, пише BI.

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Як все працюватиме

Стандартизовані елементи для збірки плавучих будинків будуть виготовляти на фабриці, як деталі конструктора. Такий підхід використовують багато виробників модульних будинків, для того щоб зробити продукцію доступнішою і дозволити покупцям підібрати дизайн під їхні потреби.

Дизайнери назвали невисоку вартість і стійкість до змін навколишнього середовища основними перевагами проєкту, який, за їхніми словами, буде пропонувати "доступне житло, вільне від обмежень наземного будівництва і стійке до зростаючої загрози від підвищення рівня моря".

Фабрика Concrete Valley розташована в Нідерландах, а будинки будуть збиратися прямо біля прибережної зони, щоб потім відразу ж можна було відбуксирувати їх замовнику. Це також зменшить витрати, оскільки компанії не потрібно платити за оренду складальних цехів.



Моделі плавучих будинків

За словами дизайнерів, вони пропонують покупцям "доступне житло, вільне від обмежень, властивих домівкам на суші". Варто зазначити, що згідно з торішнім звітом ООН, рівень світового океану в найближчі 80 років може зрости більш ніж на метр, і сотні мільйонів жителів прибережних регіонів можуть залишитися без свого житла.

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В ролі системи охолодження конструктори використовують воду під будинком. Верхній рівень покритий сонячними панелями для генерації енергії вдень, і системою збору та очистки дощової води. Теплообмінники створюють загальний запас енергії, якщо кілька таких будинків плавають поруч. Тоді в потенціалі житла стають незалежними.

Весь інший дизайн також створений з ідеєю мінімальної витрати енергії. Кожен рівень добре ізольований, а на плоских дахах можна розбивати сади. Поки конструктори працюють над прототипом, так що остаточна ціна такого будинку в продажу не визначена, як і вартість його експлуатації.