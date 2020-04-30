Головний дизайнер Huawei розкритикував iPhone SE 2020: що з ним не так

Головний дизайнер Huawei Квентін Танг поділився своїми думками щодо нового бюджетного смартфону від Apple – iPhone SE (2020). Зокрема, він розкритикував “класичний” зовнішній вигляд новинки.

Як він розповів у інтерв'ю виданню Forbes, сучасним користувачам не потрібен зменшений екран. Їм потрібен великий екран в зменшеному форм-факторі.

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Що не так з iPhone SE (2020)

Він також додав, що зважаючи на світову тенденцію, завдання дизайнерів не в тому, щоб заглиблюватися в "старі добрі часи", а надати користувачам великі дисплеї у невеликому корпусі. Цього можна досягнути якраз через зменшення рамок навколо екрану, а не навпаки.

Танг нагадав, що зараз з'являється все більше додатків, які вимагають великого екрану. Крім того, користувачі вже звикли робити багато справ (робота і розваги), які теж вимагають великого дисплея.

Представник Huawei розкритикував дизайн iPhone SE 2020 / Скріншот

Деталі про iPhone SE (2020)

Під час анонсу нового бюджетника, який відбувся тиждень тому, компанія зробила акцент на його компактності. Діагональ дисплея складає 4,7 дюйма. При цьому виробник залишив по краях доволі товсті рамки та фізичну кнопку "Додому", як у iPhone 8 та старіших версій, назвавши такий дизайн доброю "класикою".

При цьому iPhone SE (2020) отримав сучасне наповнення – новий топовий процесор A13,я к у флагманів 2019 року та якісну 12-мегапіксельну камеру, як у iPhone 11.

У США ціна новинки також "бюджетна" – 400 доларів. Однак, в Україні ціни на смартфон стартують від 15 тисяч гривень.

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