У березні цього року мобільний бенчмарк AnTuTu було видалено з Google Play. Нещодавно він знову став доступним для скачування, але незабаром після його повернення у магазин користувачі зіткнулися з новими труднощами. Цього разу проблема виникла не з доступом до популярного додатку, а з його встановленням.

Сервіс Play Protect несподівано почав блокувати установку AnTuTu, інформуючи користувачів про те, що програма збирає персональні дані, повідомляє androidpolice.

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Примітно, що таке повідомлення з'являється тільки при використанні новітнього програмного забезпечення – власники ґаджетів, на яких встановлена ​​версія сервісу з номером збірки не вище 8.3.4, як і раніше можуть встановлювати бенчмарк без попереджень.

Як встановити AnTuTu

При переході на офіційну сторінку завантаження програми за допомогою мобільної версії Google Chrome браузер також попереджає про небезпечний вміст сайту.



Попри попередження користувач все ж може встановити додаток

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Варто відзначити, що інсталяція бенчмарка як і раніше можлива, якщо користувач проігнорує повідомлення про сумнівний вміст пакета, натиснувши на екранну кнопку "Встановити в будь-якому випадку".

Компанія Google причину блокування програми поки не прокоментувала.