Користувачі Android-пристроїв нерідко зустрічаються з прихованими підписками, які списують гроші після закінчення пробної версії додатка. Умови оплати при цьому не завжди очевидні для користувача, але Google планує зробити цю практику більш прозорою.

Компанія вже почала тестування "правильного" способу поширення демоверсії різних програм, розповідає 9to5google.

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Що зміниться в Google Play

У черговому звіті Google, присвяченому релізу бета-версії Android 11, з'явилася інформації про зміни, які незабаром торкнуться магазину Google Play. Зокрема, в інтерфейсі цифрового майданчика з'явиться окрема кнопка для встановлення пробної безкоштовної версії програми – вона розміститься поруч зі стандартним елементом "Встановити".



Новий елемент дозволить завантажувати ознайомчу версію додатка

Для чого це потрібно

Ідея такої опції в тому, щоб користувач міг завантажити повністю безкоштовну версію програми або гри, в якій спочатку не передбачена активація платної підписки. Ознайомившись з додатком, можна буде повернутися в магазин і встановити вже повноцінну версію. Очікується і поява демонстраційних видань, які передбачають повний доступ до всіх функцій протягом обмеженого часу.

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Коли з'явиться оновлення

Оновлений інтерфейс почне інтегруватися в магазин Google Play починаючи з серпня 2020 року. Зараз можливість публікації за новим стандартом доступна лише деяким розробникам.