Google Play тестує корисну функцію: невдовзі вона буде доступною для всіх

Нещодавно Google Play у тестовому режимі запустила розширений пошук. Тепер стало відомо про ще одну функцію, яка дозволить більше дізнатися про цікаві ігри без необхідності їх завантаження.

Останнім часом Google Play розвивається все активніше. 24 канал повідомляє про найцікавіші оновлення та нові можливості магазину.

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Яку проблему вирішує нова функція

Найчастіше представлені в Google Play трейлери та скріншоти не розкривають повною мірою вмісту гри. Нова функція вирішує цю проблему. На сторінці ігор почали виводити ролики з YouTube, в яких показаний реальний геймплей.

Відтак, гравці нарешті зможуть оцінити реальну графіку й геймплей ігор, які приховані за красивими банерами та намальованими зображеннями.



Тепер користувачі зможуть переглянути відео з реальним геймплеєм / Скріншот

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Коли функція запрацює

Наразі точно невідомо, коли саме нововведення запрацює для всіх користувачів. Поки нова функція доступна лише обмеженій кількості користувачів. Крім того її було помічено лише в одній грі – PUBG Mobile. Ймовірно, після тестування Google додасть виведення геймплейних роликів до всіх ігор, для яких вони є на YouTube, певна річ.