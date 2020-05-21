Google привітав українців із Днем вишиванки яскравим дудлом

21 травня в Україні – День вишиванки. Пошуковик Google також не забув про це та створив яскравий дудл з автентичними мотивами, у такий спосіб вітаючи українців зі святом.

День вишиванки відзначають щороку у третій четвер травня, нагадує 24 канал.

А от на День матері 10 травня Google створив дудл, у якому можна було намалювати миле привітання

Свято не має політичного підґрунтя, а натомість має значну культурну вагу. Адже вишивка – це українська традиція з понад тисячолітньою історією. Про історію вишивки, традицію та моду читайте за цим посиланням.



Вишиванки у регіонах України / Інфографіка 24 каналу

До слова, один з найпопулярніших в Україні месенджерів Viber запустив спеціальний стікерпак, аби українці могли вітати один одного з Днем вишиванки.

Цікавинки про українські вишиванки

Вишиванки на території України, найімовірніше, носили ще до VI століття, однак, на жаль, не збереглися їхні зразки.

однак, на жаль, не збереглися їхні зразки. Українці вірили, що вишиванка є оберегом від усього лихого, і намагалися закодувати в орнаменті Про що ж може розповісти вишиванка – читайте тут. щастя, долю, життя та волю.



А спробуйте-но розшифрувати, що тут намагався "закодувати" Google

Перша школа вишивки відома з XI століття, заснувала її сестра Володимира Мономаха – Анна.

Найбільшу кількість людей у вишиванках зафіксували у 2011 році в Рівному – на День Незалежності на центральний майдан міста вийшли 6 тисяч 570 людей у вишиванках.

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