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Google привітав українців із Днем вишиванки яскравим дудлом

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Новий дудл від Google – до Дня вишиванки
Новий дудл від Google – до Дня вишиванки / Google

21 травня в Україні – День вишиванки. Пошуковик Google також не забув про це та створив яскравий дудл з автентичними мотивами, у такий спосіб вітаючи українців зі святом.

День вишиванки відзначають щороку у третій четвер травня, нагадує 24 канал.

А от на День матері 10 травня Google створив дудл, у якому можна було намалювати миле привітання

Свято не має політичного підґрунтя, а натомість має значну культурну вагу. Адже вишивка – це українська традиція з понад тисячолітньою історією. Про історію вишивки, традицію та моду читайте за цим посиланням.

Вишиванка
Вишиванки у регіонах України / Інфографіка 24 каналу

До слова, один з найпопулярніших в Україні месенджерів Viber запустив спеціальний стікерпак, аби українці могли вітати один одного з Днем вишиванки.

Цікавинки про українські вишиванки

  • Вишиванки на території України, найімовірніше, носили ще до VI століття, однак, на жаль, не збереглися їхні зразки.
  • Українці вірили, що вишиванка є оберегом від усього лихого, і намагалися закодувати в орнаменті щастя, долю, життя та волю. Про що ж може розповісти вишиванкачитайте тут.

дудл
А спробуйте-но розшифрувати, що тут намагався "закодувати" Google

  • Перша школа вишивки відома з XI століття, заснувала її сестра Володимира Мономаха – Анна.
  • Найбільшу кількість людей у вишиванках зафіксували у 2011 році в Рівному – на День Незалежності на центральний майдан міста вийшли 6 тисяч 570 людей у вишиванках.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Новини Техно Google День вишиванки Дудл Техно Інтернет
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