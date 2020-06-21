21 червня відзначають День батька. З нагоди свята компанія Google створила оригінальний дудл.

Діти можуть створити листівку

З допомогою дудла можна створити оригінальну листівку і одразу надіслати її – через твіттер, фейсбук або електронну пошту.

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Привітання можна віртуально оздобити – сердечками, ґудзиками, квітами, мушлями. Варіанти повинні сподобатись, як синам, так і дочкам, які хочуть привітати своїх татусів.



Можна створити листівку з допомогою дудла / Скриншот Google



Cтворене привітання можна одразу надіслати / Скриншот Google

Коли в Україні святкують День батька?