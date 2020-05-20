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Google випустила велике оновлення браузера Chrome: нові функції

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Оновлення Google Chrome 20 травня 2020: нові функції браузера
Оновлення у бравзері Google Chrome / unsplash.com

Компанія Google випустила велике оновлення фірмового браузера Google Chrome. Нова версія Chrome 83 принесе користувачам багато цікавих змін.

Як передає The NextWeb, також у новій версії Google додала 38 виправлень безпеки. Важливо, щонайменше 4 уразливості відносили до дуже небезпечних. До речі. експерти, що виявили і уразливості, отримали щедру фінансову допомогу від Google.

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Що нового

  • Оновлення торкнулося функції, що корисна для тих користувачів, які люблять відкривати багато вкладок. Нова послуга дає змогу групувати вкладки, давати групам назви і позначати їх різними кольорами. Щоправда, вона стане доступною не для усіх користувачів одразу, виробник додаватиме її поступово.
  • Ще одне оновлення – інтерфейс для налаштувань безпеки і конфіденційності. Зокрема, змінили дизайн налаштувань щодо роботи з файлами cookie, налаштувань сайтів, очищення всіх даних тощо.

Оновлення у версії Chrome 83: відео

  • Крім того, з оновленням з'явиться доданий значок-пазл у верхній частині вікна. Там користувач отримує інформацію про те, які розширення можуть отримувати і змінювати інформацію на конкретному сайті.
  • Також Chrome 83 також стане першою версією браузера, яка блокує файли cookie в режимі “інкогніто”. До речі, користувачі можуть налаштувати цю функцію для конкретних сайтів.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Google Новини Техно Техно Інтернет Google Chrome
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