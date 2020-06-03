Компанії Google було пред'явлено груповий позов, в якому пошуковик звинуватили в незаконному вторгненні в приватне життя мільйонів користувачів. Як йдеться в заяві, компанія здійснювала відстеження користувачів під час використання інтернету в режимі "інкогніто".

Позов подали у вівторок, 2 червня повідомляє NBC. Позивачі вимагають оштрафувати корпорацію Alphabet Inc на 5 мільярдів доларів за таємний збір даних, що включає інформацію про те, що люди бачать в інтернеті і на яких сайтах бувають.

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Про який збір даних йде мова

Уточнюється, що компанія могла збирати користувацькі дані незалежно від версії браузера. Згідно зі скаргою, поданою до федерального суду в Сан-Хосе, Каліфорнія, Google збирає дані через Google Analytics, менеджер реклами Google та інші додатки та плагіни, незалежно від того, натиснув користувач на оголошення чи ні.

Позивачі зазначають, що таким чином Google отримувала інформацію про друзів користувачів, хобі, коханих продукти, звички покупки і навіть про найінтимніші моменти і потенційно незручні речі.

Реакція компанії

Представник Google коментуючи ситуацію зазначив, що компанія буде захищатися від претензій.

Ми завжди чітко заявляємо, кожен раз, коли ви відкриваєте нову вкладку в режимі інкогніто, веб-сайти можуть збирати інформацію про вашу активність в інтернеті. Багато користувачів звикли вважати, що режим інкогніто дозволяє вберегти їх від пильного стеження спецслужб,

– сказав представник Google.

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Згідно зі скаргою, під збір даних потрапили мільйони користувачів, які з 1 червня 2016 року використали приватний режим. Позов вимагає виплатити по 5 000 доларів за кожного користувача – звідси й сума в 5 мільярдів доларів.