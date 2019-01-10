Google Assistant отримав синхронний переклад, що доступний українською

Компанія Google додала для голосового помічника Google Assistant нову функцію синхронного перекладу. Ця послуга доступна 27 різними мовами, в тому числі й українською.

Про це повідомляє The Verge.

Переклад відбувається в режимі реального часу. Першими доступ до нової функції отримають користувачі Google Home Hub.

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Цю нову функцію можна активувати, вимовивши: "допоможи мені говорити по-французьки" або "стань моїм перекладачем на французьку" тощо. Далі Google Assistant виведе текст перекладу на дисплей паралельно з відтворенням мови. Якщо користувач пристрою відповість своєю мовою, асистент переведе і відтворить його мову.

Google Assistant може перекладати 27 мовами

До речі, користувачу не потрібно озвучувати мову – Google Assistant розпізнає її, якщо вона є у переліку 27 запропонованих.

Щоправда, під час розмови треба стежити, щоб обидва мовці не говорили одночасно. Також після кожної репліки треба почекати завершення перекладу.

27 мов, які підтримує Google Assistant:

Арабська; Китайська; Чеська; Данська; Нідерландська; Англійська; Фінська; Німецька; Грецька; Хінді; Індонезійська; Італійська; Японська; Корейська; Польська; Португальська; Румунська; Російська; Словацька; Іспанська; Шведська; Тайська; Турецька; Українська; В'єтнамська.

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