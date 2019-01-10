Google Assistant отримав синхронний переклад, що доступний українською

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Google Assistant може синхронно перекладати
Google Assistant може синхронно перекладати

Компанія Google додала для голосового помічника Google Assistant нову функцію синхронного перекладу. Ця послуга доступна 27 різними мовами, в тому числі й українською.

Про це повідомляє The Verge.

Переклад відбувається в режимі реального часу. Першими доступ до нової функції отримають користувачі Google Home Hub.

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Цю нову функцію можна активувати, вимовивши: "допоможи мені говорити по-французьки" або "стань моїм перекладачем на французьку" тощо. Далі Google Assistant виведе текст перекладу на дисплей паралельно з відтворенням мови. Якщо користувач пристрою відповість своєю мовою, асистент переведе і відтворить його мову.

Google Assistant може перекладати 27 мовами

До речі, користувачу не потрібно озвучувати мову – Google Assistant розпізнає її, якщо вона є у переліку 27 запропонованих.

Щоправда, під час розмови треба стежити, щоб обидва мовці не говорили одночасно. Також після кожної репліки треба почекати завершення перекладу.

27 мов, які підтримує Google Assistant:

  1. Арабська;
  2. Китайська;
  3. Чеська;
  4. Данська;
  5. Нідерландська;
  6. Англійська;
  7. Фінська;
  8. Німецька;
  9. Грецька;
  10. Хінді;
  11. Індонезійська;
  12. Італійська;
  13. Японська;
  14. Корейська;
  15. Польська;
  16. Португальська;
  17. Румунська;
  18. Російська;
  19. Словацька;
  20. Іспанська;
  21. Шведська;
  22. Тайська;
  23. Турецька;
  24. Українська;
  25. В'єтнамська.

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Теги: Техно Google Штучний інтелект
Джерело: Техно
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