Google Assistant отримав синхронний переклад, що доступний українською
Компанія Google додала для голосового помічника Google Assistant нову функцію синхронного перекладу. Ця послуга доступна 27 різними мовами, в тому числі й українською.
Про це повідомляє The Verge.
Переклад відбувається в режимі реального часу. Першими доступ до нової функції отримають користувачі Google Home Hub.
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Цю нову функцію можна активувати, вимовивши: "допоможи мені говорити по-французьки" або "стань моїм перекладачем на французьку" тощо. Далі Google Assistant виведе текст перекладу на дисплей паралельно з відтворенням мови. Якщо користувач пристрою відповість своєю мовою, асистент переведе і відтворить його мову.
Google Assistant може перекладати 27 мовами
До речі, користувачу не потрібно озвучувати мову – Google Assistant розпізнає її, якщо вона є у переліку 27 запропонованих.
Щоправда, під час розмови треба стежити, щоб обидва мовці не говорили одночасно. Також після кожної репліки треба почекати завершення перекладу.
27 мов, які підтримує Google Assistant:
- Арабська;
- Китайська;
- Чеська;
- Данська;
- Нідерландська;
- Англійська;
- Фінська;
- Німецька;
- Грецька;
- Хінді;
- Індонезійська;
- Італійська;
- Японська;
- Корейська;
- Польська;
- Португальська;
- Румунська;
- Російська;
- Словацька;
- Іспанська;
- Шведська;
- Тайська;
- Турецька;
- Українська;
- В'єтнамська.
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