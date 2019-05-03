Google автоматично видалятиме історію місцезнаходжень

Google додасть у свої сервіси нову функцію, яка дасть змогу автоматично видаляти історію локацій. Відзначимо, що місця автоматично видалятимуться через кілька місяців.

Що нового з'явиться? Як повідомляє The Verge, Google пропонує користувачам вибрати одне з двох автоматичних налаштувань: видаляти інформацію про місця перебування через 3 або 18 місяців. Також залишається функція видалення історії вручну.

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Це стосується також історії локацій, яка зберігається в браузері і додатках.

Коли запрацює нова функція? У Google заявляють, що впровадять цю функцію по всьому світу в найближчі тижні.

Однак ще в минулому році повідомлялося, що Google буде продовжувати відстежувати місцеперебування користувачів навіть при відключенні в налаштуваннях "історії місцезнаходжень".

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