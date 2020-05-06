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Google Chrome на ПК отримає популярну функцію Android 10

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Ілюстративне фото
Ілюстративне фото / 9to5google

Разом з операційною системою Android 10 компанія Google представила і функцію Live Caption. Схоже, що зовсім скоро вона запрацює в повноцінній версії браузера від Google для персональних комп'ютерів.

Наразі функція Live Caption доступна лише в тестовій збірці браузера під назвою Canary, повідомляє Tech Dows.

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Що робить Live Caption

Суть роботи функції максимально проста: вона перетворює мову в текст, причому працювати це повинно і в YouTube, і в музичному плеєрі і навіть в месенджерах і для цього навіть не потрібно підключення до інтернету. Хоча поки, звичайно, працює це все лише англійською.


Робота Live Caption на Android

Як можна спробувати Live Caption в Google Chrome

У збірці Canary браузера Chrome функція Live Caption вже з'явилася, правда, навіть в цьому випадку вмикати її доведеться вручну в налаштуваннях програми.

  • Запустіть останню версію Chrome Canary 84.0.4136.2 або вище;
  • Відвідайте сторінку chrome://flags.
  • Знайдіть в налаштуваннях Live Caption, виберіть Увімкнено.


Після цього функція в браузері Google Chrome працюватиме

Варто також відзначити, що доступна Live Caption на всіх основних настільних платформах: Windows, Linux і macOS.

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Автор: Михайло Года
Теги: Google Android Google Chrome Новини Техно Техно Ґаджети
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