Google Chrome на ПК отримає популярну функцію Android 10
Разом з операційною системою Android 10 компанія Google представила і функцію Live Caption. Схоже, що зовсім скоро вона запрацює в повноцінній версії браузера від Google для персональних комп'ютерів.
Наразі функція Live Caption доступна лише в тестовій збірці браузера під назвою Canary, повідомляє Tech Dows.
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Що робить Live Caption
Суть роботи функції максимально проста: вона перетворює мову в текст, причому працювати це повинно і в YouTube, і в музичному плеєрі і навіть в месенджерах і для цього навіть не потрібно підключення до інтернету. Хоча поки, звичайно, працює це все лише англійською.
Робота Live Caption на Android
Як можна спробувати Live Caption в Google Chrome
У збірці Canary браузера Chrome функція Live Caption вже з'явилася, правда, навіть в цьому випадку вмикати її доведеться вручну в налаштуваннях програми.
- Запустіть останню версію Chrome Canary 84.0.4136.2 або вище;
- Відвідайте сторінку chrome://flags.
- Знайдіть в налаштуваннях Live Caption, виберіть Увімкнено.
Після цього функція в браузері Google Chrome працюватиме
Варто також відзначити, що доступна Live Caption на всіх основних настільних платформах: Windows, Linux і macOS.
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