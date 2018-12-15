Google і Levi's представили розумну куртку

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Розумна куртка Google і Levi's
Розумна куртка Google і Levi's / androidpolice.com

Компанії Google і Levi's представили цікавий продукт – розумну куртку, яку можна синхронізувати із своїм смартфоном. Вона має назву Levi's Commuter X Jacquard By Google.

Про це пише Android Police.

Куртка може повідомляти про пропущені дзвінки. Також з її допомогою можна керувати відтворенням музики.

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Окрім того, куртка отримала функцію Always Together. Тобто вона може нагадувати власнику, що він десь забув свій смартфон. Або навпаки. Обидва гаджети вміють визначати місце розташування один одного. І якщо ви відійшли надто далеко від того місця, де вони розміщені, то обидва почнуть нагадувати про себе.

Levi's Commuter X Jacquard By Google

Куртка синхронізується із смартфоном

Ціна такої розумної куртки 350 доларів (9800 гривень) на американському ринку.

Як працює Levi's Commuter X Jacquard By Google 

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Теги: Техно Google Ґаджети
Джерело: Техно
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