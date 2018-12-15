Google і Levi's представили розумну куртку

Компанії Google і Levi's представили цікавий продукт – розумну куртку, яку можна синхронізувати із своїм смартфоном. Вона має назву Levi's Commuter X Jacquard By Google.

Про це пише Android Police.

Куртка може повідомляти про пропущені дзвінки. Також з її допомогою можна керувати відтворенням музики.

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Окрім того, куртка отримала функцію Always Together. Тобто вона може нагадувати власнику, що він десь забув свій смартфон. Або навпаки. Обидва гаджети вміють визначати місце розташування один одного. І якщо ви відійшли надто далеко від того місця, де вони розміщені, то обидва почнуть нагадувати про себе.

Куртка синхронізується із смартфоном

Ціна такої розумної куртки 350 доларів (9800 гривень) на американському ринку.

Як працює Levi's Commuter X Jacquard By Google

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