Google I/O 2020: конференцію відмінили через розповсюдження коронавірусу

У зв'язку з епідемією коронавірусу від участі в різних виставках вже відмовилися багато компаній – не стала вийнятком й Google. Корпорація оголосила про відміну масштабної технологічної конференції I/O 2020, на якій повинна була розповісти про нові функції Android 11.

Що сталося

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Google анонсувала конференцію I/O ще в січні, але за рекомендацією медичних організацій прийняла рішення про скасування "живого" формату. Зауважимо, конференція була запланована на 12 – 14 травня, повідомляє 9to5google.

Повернення коштів за квитки

До 13 березня проведуть повернення коштів за квитки, а вже зареєстровані гості автоматично отримають можливість придбати місця на I/O 2021 позачергово. Компанія також має намір "вивчати інші способи зміни формату Google I/O для забезпечення найкращої зв'язку з спільнотою розробників".

Інші заходи

Щоб згладити негативний економічний ефект від скасування заходу, корпорація пожертвує мільйон доларів для підтримки малого бізнесу в Маунтін-В'ю, поширення інформації про коронавірус та підтримки місцевих освітніх і благодійних проєктів.

Раніше стало відомо, що подія Cloud Next '20, проведення якого планувалося в квітні, пройде в віртуальному режимі – ймовірно, Google I/O 2020 також буде проведена пізніше в форматі онлайн-трансляції.

Що важливо знати про коронавірус Covid-19

Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився до Японії, Південної Кореї, на Філіппіни, США та в низку країн Європи. Найбільш небезпечною серед європейських країн стала Італія (північні регіони). Там хворобу виявили в 2 502 людей, а померло від неї 79 хворих. На території Україні поки єдиний зафіксований випадок зараження небезпечним вірусом з Китаю, ще троє людей потенційно можуть бути хворими.

Covid‑19 став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина. За останніми даними, від вірусу померли 3 198 людей, загалом захворіли 93 160 людей (дані станом на ранок 4 березня 2020 року). До слова, є й хороші новини: вже 50 690 людей одужали від коронавірусу.

Зауважимо, через швидке розповсюдження хвороби вже відмінили найбільшу виставку мобільної електроніки MWC2020, яка повинна була відбутися наприкінці лютого. Також про скасування конференції F8 оголосила й компанія Facebook.

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