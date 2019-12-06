"Google Карти" зроблять нічні прогулянки безпечнішими

Можливості картографічного сервісу Google Maps давно не обмежуються простою побудовою маршруту. Популярний мобільний додаток вже навчився показувати дорожні камери і спілкуватися на різних мовах, а незабаром отримає ще одну корисну функцією.

Орієнтована вона буде на пішоходів, яким довелося пересуватися по місту в темний час доби, повідомляє Thenextweb.

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Нова функція

У коді бета-версії Google Maps v10.31.0 ентузіасти виявили згадка нової функції сервісу під кодовою назвою Lighting, яка передбачає "світлове" маркування вулиць в нічний час.

Згідно витоку, в майбутніх збірках додатка з'явиться градація ступеня освітлення вулиць – від яскравого (такі маршрути будуть підсвічені жовтим кольором) до слабкого або відсутнього. Оскільки нововведення ще перебуває в розробці, інформації про принципи його роботи і дати релізу інсайдери не надали.

Google робить світ безпечнішим

Це не перша спроба компанії допомогти користувачам уникнути неприємностей. Кілька років тому розробники інтегрували в "Google Карти" функцію SOS Alerts з повідомленнями про можливі природні та інші катаклізми.

Наприклад, після кількох нападів на громадян в районі Лондонського мосту той був позначений як "небезпечна зона". Цього літа Google також представила спеціальну функцію для Індії – тепер користувачі отримують сповіщення, якщо їх водій раптово відхилився від прокладеного маршруту.

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