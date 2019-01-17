Google очистись Play Market: які додатки зникнуть

В кінці 2017 року Google оголосила про намір припинити підтримувати застарілі 32-бітні додатки для Android, а тепер компанія поділилася новими подробицями і точнішими термінами цього переходу. Щоправда, процес ймовірно затягнеться, оскільки пошуковий гігант доволі лояльно ставиться до розробників і власників пристроїв.

Про це повідомляє Gadgets 360

З 1 серпня цього року Google буде вимагати від розробників, щоб все нові Android-додатки і оновлення існуючих були 64-бітними.

Читайте також: Коли Google Chrome запустить власну програму для блокування реклами

Ймовірно, це буде приурочено до виходу Android 10 Q. За словами представників компанії, такі програми забезпечують помітно кращу продуктивність при запуску на пристроях з 64-бітними процесорами, ніж 32-бітові.



Стратегія покращення від Google

Важливо, що навіть після серпня деякі розробники зможуть і далі надавати поновлення 32-бітних додатків через Google Play. У список виключень потрапили гри, створені на базі Unity 5.6 або старішої версії цього движка. Ніхто не квапить і розробників додатків для платформ Wear OS і Android TV, які не підтримують 64-бітний код. Ще одним винятком стали додатки для Android Pie або більш нової версії.

Остаточний перехід на 64 біта відбудеться в серпні 2021 року, після чого Google більше не буде відображати 32-розрядні програми в Google Play на пристроях з 64-бітними процесорами. При цьому Google Play продовжить підтримувати і відображати 32-бітові додатки на пристроях з 32-розрядної архітектурою.

Читайте також: В браузері Google Chrome виявили уразливість, яка виводить з ладу комп'ютери