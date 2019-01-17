Google очистись Play Market: які додатки зникнуть

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Google очистись Play Market: які додатки зникнуть
Google очистись Play Market: які додатки зникнуть / androidinsider.ru

В кінці 2017 року Google оголосила про намір припинити підтримувати застарілі 32-бітні додатки для Android, а тепер компанія поділилася новими подробицями і точнішими термінами цього переходу. Щоправда, процес ймовірно затягнеться, оскільки пошуковий гігант доволі лояльно ставиться до розробників і власників пристроїв.

Про це повідомляє Gadgets 360

З 1 серпня цього року Google буде вимагати від розробників, щоб все нові Android-додатки і оновлення існуючих були 64-бітними.

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Ймовірно, це буде приурочено до виходу Android 10 Q. За словами представників компанії, такі програми забезпечують помітно кращу продуктивність при запуску на пристроях з 64-бітними процесорами, ніж 32-бітові.

Стратегія покращення від Google
Стратегія покращення від Google

Важливо, що навіть після серпня деякі розробники зможуть і далі надавати поновлення 32-бітних додатків через Google Play. У список виключень потрапили гри, створені на базі Unity 5.6 або старішої версії цього движка. Ніхто не квапить і розробників додатків для платформ Wear OS і Android TV, які не підтримують 64-бітний код. Ще одним винятком стали додатки для Android Pie або більш нової версії.

Остаточний перехід на 64 біта відбудеться в серпні 2021 року, після чого Google більше не буде відображати 32-розрядні програми в Google Play на пристроях з 64-бітними процесорами. При цьому Google Play продовжить підтримувати і відображати 32-бітові додатки на пристроях з 32-розрядної архітектурою.

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Теги: Техно Google Інтернет Google Play Android
Джерело: 24 Канал
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