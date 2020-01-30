Google представила новий режим для "Google Перекладача"

Перекладач від Google точно не той сервіс, якому потрібні постійні оновлення. Звичайно, підвищення точності інтерпретації мов або розуміння контексту, від якого може прямо залежати переклад, йому точно не завадить. Інша справа інтерфейсні нововведення. Google вирішила розширити функціональні можливості "Перекладача", забезпечивши його новим режимом.

Про який "новий режим" мовиться

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По суті, це аналог функції Recorder, доступний користувачам Google Pixel 4. Власне, він і займається тим же, що і його прототип, – записує аудіо, перетворює його в текст, а потім переводить на обрану користувачем мову, незалежно від мови оригіналу. Таким чином можна перекладати не лише окремі слова або вирази, а й цілі лекції, що буде особливо зручно іноземним студентам.

На відміну від класичного режиму роботи "Google Перекладача", коли сервіс може перекладати текст автономно, нова функція вимагає обов'язкового підключення до інтернету. Проте перевірити її роботу наразі неможливо, тому що поширення оновлення ще не почалося.

Як працюватиме новий режим

Спершу "Google Перекладач" буде працювати в режимі перекладу аудіо тільки на 15 мовах. Перекладач може транскрибувати дійсно довгі мовні конструкції з властивими їм паузами і звуками-паразитами, не зупиняючись. Відтак це потребує як виділених потужностей, так і постійної підтримки розробників. Втім, як це було з класичним режимом, поступово кількість доступних мов лише зростатиме.

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