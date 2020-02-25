Google переконує користувачів Edge переходити на Chrome

Попри те, що компанія Google співпрацює з Microsoft, це не заважає обом конкурувати на різних ринках. Так пошуковик настійно рекомендує користувачам браузера Edge переходити на Chrome.

З початку тижня користувачі браузера Edge від Microsoft звернули увагу, що Google вбудувала в усі свої онлайн-сервіси повідомлення з рекомендаціями перейти на Chrome, зазначає 9to5google.

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Як виглядає реклама Google

Пропозиція може з'явитися під час проходження авторизації, та у вигляді самостійного банера, який спливає прямо в інтерфейсі незалежно від того, які дії виконує користувач. Водночас користувачам інших браузерів такі пропозиції не надходять. Ні в Safari, ні в Mozilla таких повідомлень наразі виявлено не було.



Google Docs рекомендує використовувати Chrome

Задля підвищення ефективності своєї рекламної кампанії, Google вирішила, що недостатньо просто рекомендувати користувачам конкуруючого браузера відмовитися від нього на користь фірмового. Тому в компанії постаралися врахувати всі переваги Chrome над Edge і розповісти про них в повідомленнях так, щоб це було і коротко, і одночасно корисно.

Тепер щоразу, коли користувачі Edge відкриватимуть Google Docs, вони будуть отримувати рекомендацію пересісти на Chrome, тому що там доступний офлайн-режим, а коли вони будуть користуватися Google Translate, вони побачать пропозицію встановити Chrome і користуватися вбудованим перекладачем.

Звичайно, ці повідомлення не завдають користувачам жодної шкоди, та й сама Google має повне право просувати одні свої сервіси через інші. Але, з іншого боку, досить незвично усвідомлювати, що вся ця реклама спрямована виключно на тих, хто користується Edge, при цьому абсолютно не зачіпаючи інших. Це дає підстави вважати, що пошуковий гігант і справді відчуває якусь загрозу з боку браузера Microsoft.

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Чого боїться Google

Чи є у Google реальні причини для занепокоєння? Щонайменше компанії точно не варто розслаблятися. Адже після оновлення Edge має той самий рушій, що й Chrome, і схожу функціональність, що для деяких користувачів може стати основною причиною для переходу до конкурентів.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що Edge належить Microsoft, у якої є вихід на чималу аудиторію користувачів. А отже, справа залишається за малим. За умови грамотної стратегії просування Edge ризикує відхопити неабияку частку ринку браузерів, де Google, багато років залишалася абсолютним лідером.

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