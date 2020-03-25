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Google підтримав інформаційну кампанію МОЗ щодо протидії коронавірусу

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Ілюстративне фото / Unsplash

У Міністерстві охорони здоров'я України домовилися про співпрацю з компанією Google. Пошуковик співпрацюватиме у рамках інформаційної підтримки, спрямованої на запобігання поширення коронавірусної інфекції в Україні.

Відомство на своїй фейсбук-сторінці зазначило, що отримало грант у розмірі 500 000 доларів, які спрямовано на пошукову кампанію в рамках пріоритетизації офіційних джерел інформації.

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Що це дасть

Це дозволить користувачам Google в Україні першочергово отримувати достовірні дані, актуальну інформацію, інструкції та рекомендації щодо ситуації з поширенням коронавірусної інфекції в Україні, а також мінімізувати користування недостовірними джерелами.

Ситуація з Covid-19 в Україні

Станом на 25 березня лабораторно підтверджено 113 випадків захворювання на коронавірус в таких областях:

  • Чернівецька – 38 (1 померла),
  • м. Київ – 31,
  • Київська – 22,
  • Івано-Франківська – 5 (1 померла),
  • Тернопільська – 4,
  • Дніпропетровська – 2,
  • Житомирська – 2 (1 померла),
  • Запорізька – 2,
  • Львівська – 2,
  • Волинська – 1,
  • Донецька – 1,
  • Луганська – 1,
  • Одеська - 1,
  • Черкаська – 1.

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Автор: Михайло Года
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Google Міністерство охорони здоров’я Новини Техно Техно Інтернет
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