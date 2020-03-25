Google підтримав інформаційну кампанію МОЗ щодо протидії коронавірусу
У Міністерстві охорони здоров'я України домовилися про співпрацю з компанією Google. Пошуковик співпрацюватиме у рамках інформаційної підтримки, спрямованої на запобігання поширення коронавірусної інфекції в Україні.
Відомство на своїй фейсбук-сторінці зазначило, що отримало грант у розмірі 500 000 доларів, які спрямовано на пошукову кампанію в рамках пріоритетизації офіційних джерел інформації.
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Що це дасть
Це дозволить користувачам Google в Україні першочергово отримувати достовірні дані, актуальну інформацію, інструкції та рекомендації щодо ситуації з поширенням коронавірусної інфекції в Україні, а також мінімізувати користування недостовірними джерелами.
Ситуація з Covid-19 в Україні
Станом на 25 березня лабораторно підтверджено 113 випадків захворювання на коронавірус в таких областях:
- Чернівецька – 38 (1 померла),
- м. Київ – 31,
- Київська – 22,
- Івано-Франківська – 5 (1 померла),
- Тернопільська – 4,
- Дніпропетровська – 2,
- Житомирська – 2 (1 померла),
- Запорізька – 2,
- Львівська – 2,
- Волинська – 1,
- Донецька – 1,
- Луганська – 1,
- Одеська - 1,
- Черкаська – 1.
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