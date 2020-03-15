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Google Play Protect "завалив" тест із захисту Android-пристроїв

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Фахівці рекомендують використовувати спеціалізовані додатки для захисту / Ілюстративне фото

Сервіс Google Play Protect, призначений для блокування шкідливих програм, сьогодні встановлено на більш ніж 2,5 мільярдах Android-пристроїв. Перевірити його "на міцність" взялася незалежна компанія з оцінки антивірусних програм AV-Test. Результати тестування виявилися далекі від очікуваних.

У програму випробувань увійшли три різних методики, що дозволяють оцінити роботу основного інструменту захисту Android-гаджетів від встановлення шахрайського софту з Google Play, повідомляє Techradar.

Важливо Небезпечний Android-вірус навчився обходити двофакторну аутентифікацію Google

Для визначення можливостей популярного сервісу було залучено близько 6700 різних шкідливих додатків. Крім Play Protect, в порівняльному тестуванні брали участь і антивірусні продукти інших розробників: Avira, Bitdefender, G Data, Kaspersky, NortonLifeLock, SK Telecom і Trend Micro.

Результати тестування

За результатами перевірки інструмент безпеки Google набрав 6 балів з 18 можливих. Виявилося, що нові підозрілі програми, які з'явилися протягом останніх 24 годин, сервіс виявив тільки в 37% випадків. Зі шкідливих додатків, які перебували в магазині більше ніж чотири тижні, "попалися" лише 33%, при цьому було зафіксовано 30 помилкових спрацьовувань. Спеціалізовані програми продемонстрували ефективність, близьку до 100%.

Власники Android-пристроїв не повинні покладатися виключно на Play Protect. Оскільки його показники виявлення продемонстрували порівняно низькі результати. Настійно рекомендується використовувати сторонні додатки для забезпечення безпеки,
– зазначили дослідники AV-Test.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Смартфони Android Кібербезпека Google Play Google
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